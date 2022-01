Tom Brusse ('Supervivientes') anuncia un nuevo proyecto profesional que le trae de vuelta a España

El exconcursante de Supervivientes Tom Brusse ha confirmado que vuelve a España por un nuevo proyecto profesional, una clínica de estética en Puerto Banús (Málaga). El francés se ha mostrado muy emocionado con su negocio y ha hablado también de su vida sentimental.

Según ha contado a Europa Press a la salida de la obra de teatro de Jorge Javier Vázquez, está muy satisfecho con su carrera televisiva en Francia donde, además, ha conocido a su actual pareja, la influencer Sarah López.

Sobre su vida sentimental reconoce que está "de nuevo enamorado" y tiene planes con su pareja en España próximamente. Además, ha dejado caer que le encantaría volver a participar en algún reality español.

Respecto a sus exnovias, ha desvelado que sigue hablando con Melyssa Pinto "de vez en cuando" pero que, sin embargo, con Sandra Pica no mantiene ningún tipo de relación. "No me interesa", ha concluido.