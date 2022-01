¿Qué debo hacer si me siguen? Estos son los pasos que aconseja dar la Policía Nacional

Aunque no es frecuente, nadie está a salvo de sufrir una situación de riesgo en el día a día, como por ejemplo una persecución. Como no suele ser algo habitual, es lógico que muchas personas no sepan cómo actuar ante una situación como esta.

Es por ello que la Policía Nacional ha querido advertir a través de su cuenta de Twitter oficial los pasos a seguir y las recomendaciones que hay que llevar a cabo en caso de que nos percatemos de que alguien nos está persiguiendo.

"Sabrías qué hacer si te siguen?", han preguntado los agentes a través de la publicación, donde han terminado explicando los pasos a llevar a cabo:

Llama al 091, explica lo que sucede y da la dirección del lugar, con la calle en la que te encuentras. Comparte tu ubicación en tiempo real. Se puede compartir con la Policía a través de la aplicación móvil de AlertCops. Dirígete a zonas donde haya más gente. Si te acorralan, grita o toca el claxon si estás dentro del coche. Aunque no pase nada, ve a la Policía y cuéntalo.

En la misma publicación de la Policía Nacional se puede ver a una miembro del cuerpo que cuenta estos pasos en un vídeo: