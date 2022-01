Colau pide paciencia a los barceloneses por todas las obras que habrá este año: "En 2023 estrenaremos ciudad"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reconocido este viernes durante el debate sobre el estado de la ciudad del primer Pleno del Ayuntamiento de este 2022 que la capital catalana estará inmersa en los próximos meses en un periodo de muchas obras de calado que afectarán a vías principales como la Via Laietana, La Rambla, la avenida Meridiana o la avenida Diagonal (para la conexión del tranvía entre Glòries y Verdaguer).

Colau se ha mostrado consciente de que estos ambiciosos trabajos de transformación de la capital catalana "podrán generar molestias y dificultades" a los ciudadanos, pero al mismo tiempo ha confiado en que "valdrá la pena" porque "en 2023 estrenaremos ciudad".

Los grupos municipales de la oposición han reprochado este viernes a la alcaldesa su falta de "proyecto" y su distanciamiento con su socio en el consistorio, el PSC. "No hay proyecto ni horizonte", ha asegurado el líder del grupo de ERC, Ernest Maragall.

Elsa Artadi (Junts) ha afirmado que la ciudad se ha degradado por la inseguridad y ha resaltado el aumento de personas que necesitan de los servicios sociales a raíz de la crisis económica. Luz Guilarte (Cs) ha dicho que "el 64% de los barceloneses creen que su ciudad ha empeorado".

A su vez, el líder del PP, Josep Bou, ha puesto de manifiesto crecimiento de la pobreza infantil y el aumento de la preocupación por el acceso a la vivienda.

Eva Parera (Valents) ha instado a Colau a "tener los pies en la tierra y a hacer autocrítica" y la concejal no adscrita Marilén Barceló ha dicho que en la capital catalana se comete un delito cada dos minutos y medio: "El gobierno lo quiere obviar pero no puede".

Collboni apoya los JJOO de Invierno

En su turno de réplica, Colau ha reivindicado que Barcelona tiene un modelo de ciudad "ilusionante" basado en la transformación urbana verde; la protección, cohesión e innovación social, así como en la tecnología, la ciencia y la cultura. También ha reconocido que “la seguridad y la limpieza nos preocupan y nos ocupan” y ha remarcado que la entrada en vigor en marzo de la nueva contrata de limpieza supondrá un revulsivo y que los delitos han bajado.

El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha pedido al resto de grupos municipales del Ayuntamiento "estar a la altura" de las circunstancias actuales, y les ha instado a ser críticos con el Gobierno municipal pero no con la ciudad.

"No renuncio ni a la ampliación del aeropuerto de aquí a cinco años, no renuncio al Hermitage y, evidentemente, no renuncio a la oportunidad que nos dan los Juegos Olímpicos de Invierno", ha concluido.