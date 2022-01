Katy, en 'First Dates': "Me he casado cuatro veces y vengo al programa en busca de la quinta boda"

"Me he casado cuatro veces, no es un hobby, pero vestirme de blanco lo adoro. Me encantan las bodas y voy a por la quinta", afirmó Katy a su llegada a First dates este miércoles.

Carlos Sobera, sorprendido por la cantidad de nupcias de la comensal, le preguntó: "Con 40 años... ¿Te ha dado tiempo a casarte cuatro veces? ¿Qué haces con los hombres?". La cubana le contestó con un escueto: "Se termina".

"Siempre se ha acabado muy bien con todos ellos. Tengo dos hijos de 17 y 7 años con los que vivo, pero también están en casa el padre de mi hijo y su mujer, que acaban de venir de Cuba y los estoy ayudando", comentó.

El presentador, sorprendido, exclamó: "¡Perdona! Les has acogido porque no tenían donde quedarse". Katy le explicó que "ninguno tiene trabajo todavía y les quiero ayudar, es el padre de mi hijo".

Carlos Sobera, en ‘First Dates’. MEDIASET

Su cita fue José Luis, un tatuador amante de la filosofía budista "porque medito a diario, es su base". Sobera le saludo llamándole "número cinco", pero el madrileño no supo el motivo hasta que conoció a su pareja de la noche.

"Se ha casado cuatro veces, tú vas a ser el quinto marido", le explicó Sobera. Pero José Luis no acabó muy convencido: "No hay quinto malo, pero no me ha dado mucha confianza", admitió.

Ambos pasaron a la mesa para charlar sobre sus aficiones, gustos, hijos, matrimonios acabados... buscando algo en común que les hiciera conectar para tener futuras citas y, si todo iba bien, una nueva boda para que Katy se volviera a vestir de blanco.

Pero tanto enlace en el pasado de la cubana pesó mucho en la decisión final de José Luis, que no quiso tener una segunda cita con Katy y lo argumentó diciendo que "sus cuatro matrimonios me han echado para atrás. He visto que no podría ser el quinto". Ella, por su parte, tampoco quiso volver a quedar porque "no me atrae".