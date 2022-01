Janet Jackson desvela el acoso que sufría de Michael Jackson debido a su peso

A pesar de que es una firme defensora del legado de su hermano, ello no quita que no destape algunos de los errores que cometió Michael Jackson. Y para ella, Janet Jackson, uno de los principales tiene que ver con esos comentarios y gestos que se amparan en la familiaridad para herir la sensibilidad y hacer mella en un presunto problema.

El próximo viernes 28 de enero se estrena en Estados Unidos el documental Janet, en el cual la hermana pequeña de los Jackson Five cuenta algunos detalles dolorosos de su relación con el Rey del Pop, como las burlas constantes de este sobre su peso, algo que llegó a conseguir que se acomplejara y que le afectara a la autoestima dado que también quería dedicarse al mundo del espectáculo.

Aunque lo acabaría logrando, tanto en el terreno musical como en su trabajo de actriz, Janet Jackson, a sus 55 años, ha desvelado ahora cómo el autor de Smooth criminal o Billie Jean, ue junto a Randy eran los hermanos a los que más unida se sentía, utilizaba varios apodos para referirse a ella y ninguno cariñoso: "Hubo momentos en que Mike solía burlarse de mí y llamarme con apodos como cerda, jaca o vaca".

No solo utilizaba este tipo de calificativos denigrantes, sino que, como ha continuado explicando, a veces iba a más. "Él se reía, y yo también me reía con él, pero había algo en todo aquello que me dolía", ha confesado. "Cuando tienes a alguien cercano que te dice que estás muy gorda, te afecta", ha resumido.

La imagen propia y la alimentación ligada a las emociones serán uno de los puntos que ha tratado largo y tendido en el documental, de cuatro episodios. En él cuenta que, mientras sus hermanos triunfaban con el grupo, ella conseguía a los 11 años, su primer papel: el rol de Penny en la quinta temporada de la famosa sitcom Good Times, a finales de los 70.

Fue entonces cuando, según ella, comenzaron sus problemas de peso y la forma que tenía de verse a sí misma, algo constatable por cómo a lo largo de los años ha tenido drásticos cambios físicos. "Como según cómo me encuentro emocionalmente: cuando estoy estresada o muy cabreada, la comida me consuela", ha afirmado, así como que en 2008 llegó a pesar cerca de 80 kilos (para un papel) y para 2011 se había convertido en la imagen de Nutrisystem, una empresa que se dedica a ayudar a las personas a perder peso.