Prince, el hijo de Michael Jackson, asegura que el videoclip de 'Thriller' le creó un trauma

"'Cause this is thriller / Thriller night / And no-one's gonna save you / From the beast about to strike". Brazos arriba y hacía un lado simulando unas zarpas, tres giros simétricos de 180º y a continuar. La mítica canción Thriller no es solo un clásico sino que además en plena época de Halloween siempre vuelve a la mente. No solo por su letra y su música de tono fantasmagórico, sino por su celebérrimo videoclip de 14 minutos que supuso todo un hito para la industria. Michael Jackson no podía estar más orgulloso; su hijo Prince, sin embargo...

Casi 40 años (se estrenó en 1983) de toda una obra maestra de la cultura pop, dirigida por John Landis, y que cambió el concepto de videoclip al uso para siempre. Pero esos zombies, esos licántropos y otras criaturas de la noche, las tumbas o el maquillaje de su padre quizá fueron excesivos para Prince Jackson, quien ahora cuenta con 24 años pero que cuando lo vio por primera vez, siendo apenas un niño, no pudo evitar tener pesadillas.

En una conversación que ha mantenido con el programa The Mix, el hijo del mítico cantante ha revelado que solo el verlo ya le dejó "traumatizado" pero que este se vio agravado porque su padre consideró necesario hacerle una de las peores bromas que recuerda.

"Fue uno de los momentos más traumáticos para mí, me dejó completamente aterrorizado", ha recordado el primogénito del artista, Michael Joseph Jackson Junior, su verdadero nombre, quien ahora se hace llamar Prince Jackson I, lo cual puede dar lugar a confusión porque el tercero y último de los hijos del autor de Beat it o Billie Jean sí que se llama Prince Jackson II, aunque a sus 19 años se ha vuelto a cambiar la forma en la que quiere ser conocido y ha pasado de llamarse Blanket a responder al nombre de Bigi.

El caso es que Prince Jackson ha reconocido que las palabras de su padre tuvieron sobre todo un efecto perverso en él más que en sus hermanos, incluida también Paris. "Cuando acabamos de ver el videclip, mi padre nos miró y dijo: 'Debéis tener mucho cuidado, ya saben que no pueden estar cerca de mí cuando salga la luna llena. Esto que habéis visto es real'".