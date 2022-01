Un paciente rechaza la vacuna contra la covid y es eliminado de una lista de espera para un trasplante de corazón

El hospital Birmingham and Women's ha tomado la decisión de no practicar un trasplante de corazón a un paciente, de 31 años, porque ha rechazado vacunarse contra la covid, y aún habiendo sido clasificado como prioritario.

Como ha informado The Guardian, el CBS Boston ha declarado en un comunicado que "al igual que muchos otros programas de trasplante en los Estados Unidos, la vacuna Covid-19 es una de las varias vacunas y comportamientos de estilo de vida necesarios para los candidatos a trasplante en el sistema Mass General Brigham para crear la mejor oportunidad para una operación exitosa y también la supervivencia del paciente después del trasplante".

El motivo por el que el paciente no quiere vacunarse es porque "Va en contra de sus principios básicos: no cree en eso", según ha explicado su padre, David Ferguson. "Es una política que están aplicando en el hospital, y como no recibirá la inyección, lo han sacado de la lista". El padre, por su parte, defiende la decisión de su hijo "es su cuerpo, es su elección".

Sin embargo, varios médicos respaldan el procedimiento del hospital porque, según declaró el jefe (y doctor) de ética médica de la Escuela de Medicina Grossman de la NYU, "después de cualquier trasplante, riñón, corazón, lo que sea, su sistema inmunológico se apaga. Te puede matar la gripe, te puede matar un resfriado, te puede matar el covid".