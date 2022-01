¿Cómo sé si me han incluido en una lista de morosos? ¿En qué me perjudica?

A la hora de contratar un préstamo, una tarifa móvil, etc. puede ocurrir que la empresa no lo autorice, es decir, que deniegue la operación. Esto suele ocurrir porque ha habido algún error en los datos facilitados, que la persona no sea solvente económicamente hablando o, incluso, que se encuentre en una lista de morosos.

¿Qué son las listas de morosos?

Las listas de morosos incluyen a una serie de personas (físicas o jurídicas) que hayan tenido impagos que rebasen los 50 euros (300 en caso de tratarse de personas jurídicas). Así, basta con tener una deuda de 51 euros para que una empresa incluya a un ciudadano en este registro de solvencia patrimonial que recopila datos de los titulares que han incumplido alguna obligación dineraria. Las más conocidas son ASNEF-Equifax, Badexcug, Registro de Aceptaciones Impagadas y la Central de Información de Riesgo del Banco de España (CIRBE).

Un hombre agobiado por las deudas Pexels

Las operadoras o las entidades prestamistas, etc. suelen tener un filtro a través del cual pueden detectar si un cliente se encuentra en una de estas listas. En el caso de estarlo suelen denegarle la operación en la mayoría de los casos.

¿En qué me perjudica?

Estar en una base de datos de morosos puede ser muy perjudicial para el deudor a la hora de obtener créditos, préstamos o incluso tarjetas y contratos telefónicos. Lo mejor es pagar la deuda y solucionar los malentendidos

¿Cómo puedo saber si estoy en una de estas listas?

“Por ley hay que comunicárselo al usuario, porque él puede oponerse” asegura Antonio Gallardo, experto de Banqmi, comparador financiero de iAhorro. Esto significa que si a una persona le notifican que un acreedor le ha inscrito en una lista de morosos por una deuda éste puede aportar documentación (facturas, recibos, etc.) que pruebe que esa deuda está pagada.

Imagen de unas facturas vistas a través de unas gafas. GTRES

Se puede consultar la deuda por Internet

En el caso de tener el aviso en cuestión se puede consultar la deuda en Internet con el DNI y el número de referencia indicado en el documento que haya llegado al usuario. Por el contrario, si una persona ha perdido el aviso puede ponerse en contacto con la lista en la que se supone que se encuentran sus datos para que le faciliten toda la información que necesita, todo de forma gratuita.

Otro método vara averiguar si un individuo está en alguna de estas listas es acudir a su entidad bancaria, siempre que tenga la suficiente confianza con la misma. El empleado puede pasar el filtro e indicar el fichero en el que se encuentra y a cuánto asciende nuestra deuda.

Se puede salir de la lista de morosos, pero ojo con la deuda

Una persona no puede estar en una lista de morosos para siempre, pero… ¿Qué ocurre con el dinero que debe? “Tras seis años una persona deja de estar en una lista de morosos por una deuda concreta, pero eso no significa que esta haya desaparecido”, advierte el experto de Banqmi, comparador financiero de iAhorro.

Tras seis años una persona deja de estar en una lista de morosos por una deuda concreta, pero eso no significa que esta haya desaparecido

De hecho, si la deuda es grande la empresa que la reclama puede contratar los servicios para que se interponga una demanda al usuario, por lo tanto, pese a que el usuario se encuentre fuera de la lista, seguirá teniendo que pagar lo que debe.

No obstante, en el caso de que la cantidad que el usuario tenga que pagar sea pequeña, puede que la compañía decida no seguir por otra vía por los costes que podría suponer.

¿Es mejor saldarlo o dejarlo estar?

Entonces, en el caso de deber dinero y acabar en una lista de morosos… ¿Es mejor saldarlo o dejarlo estar? “Depende de nuestras circunstancias económicas. Lo recomendable es pagar la deuda cuanto antes, puesto que si no podemos estar seis años sin poder contratar una serie de servicios: desde préstamos hasta un contrato de luz”, explica Gallardo.

Lo recomendable es pagar la deuda cuanto antes, puesto que si no podemos estar seis años sin poder contratar una serie de servicios: desde préstamos hasta un contrato de luz

Al fin y al cabo, las operadoras telefónicas no son las únicas que utilizan un filtro para asegurarse de que el futuro cliente no está en una lista de morosos, también lo hacen las entidades bancarias o las compañías eléctricas. Por lo tanto, no saldar la deuda implicaría estar seis años sin poder contratar suministros básicos.

En definitiva, es importante estar al corriente de los pagos, puesto que entrar en una lista de morosos puede implicar numerosos impedimentos para desarrollar una vida normal.