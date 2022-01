Chanel se rinde a las tendencias de la temporada y apuesta por la sencillez en su colección de Alta Costura SS/22

Desde que Virginie Viard tomó las riendas de Chanel, ha buscado que quede claro que ella no es ni será Karl Lagerfeld, sino Virginie Viard. La diseñadora ha aportado su visión de la marca y su esencia a todas las nuevas colecciones, apostando más por la sencillez francesa frente a la ostentación del genio alemán.

Los desfiles pomposos y extravagantes han pasado a ser sobrias presentaciones donde lo que interesa son las prendas frente al espectáculo. Sin embargo, para la presentación de la Alta Costura SS/22 en la Semana de la Moda de París, Viard ha confiado en el artista contemporáneo Xavier Veilhan, quien se ha inspirado en los paseos ecuestres para enmarcar una colección que define todo lo que es la diseñadora.

Aunque no tiene nada que ver con su predecesor, Lagerfeld también fue el mentor de Viard y la diseñadora ha querido contar con Veilhan para recuperar la magia del kaiser de la moda. "Siempre quise trabajar con él porque hizo algo para la joyería [fina] de Chanel hace 15 años en Place Vendome, una gran instalación. Me encanta su trabajo y necesitaba a alguien con quien trabajar para los decorados, como lo hizo Karl. ¡Yo, no puedo hacer eso!", dijo la diseñadora a Vogue.

Colección de Chanel Alta Costura Primavera-Verano 2022. GTRES

En cuanto a la colección, el diseño de las prendas casi roza el minimalismo, pero Viard no ha querido caer en esta estética y ha recuperado la alegría de los años 20, utilizando elementos muy característicos de aquella época como las siluetas rectas, vestidos livianos, flecos y muchas plumas. Por otro lado, los bordados también están muy presentes, aportando la frescura del verano.

No obstante, la femineidad es otro de los grandes pilares de esta colección de Alta Costura, pudiendo apreciar también las siluetas del new look gracias a unas ligeras puntadas a la cadera que convierten las chaquetas en una suerte de peplum.

Colección de Chanel Alta Costura Primavera-Verano 2022. GTRES

No podría faltar el estampado de tweet, creando una nueva versión de traje de verano con una falda que no se envuelve del todo y revela un vestido de encaje o de plumas debajo. Mientras tanto, no habrá necesidad de quitarse capas contra el calor en sus trajes pantalón, ya que las perneras se encuentran abiertas a un lado, desde la mitad de la pantorrilla hasta la parte superior del muslo.

Las tendencias para este año han calado en la visión de Viard para la colección y presenta diseños con la estética Y2K o el estilo loungewear. Este viraje hacia lo informal y el estilo casual no ha sentado bien a los amantes de la marca o algunos expertos en moda, quienes no conciben estos diseños en una colección que no sea ready-to-wear y menos en una colección de Alta Costura.

Colección de Chanel Alta Costura Primavera-Verano 2022. GTRES

Los diseños más nocturnos a los que nos tiene acostumbrados la diseñadora en este tipo de pasarelas, dan paso a prendas de diario con cortes y telas más informales. El tiro bajo también hace su aparición, pero reinterpretado por Viard, integrándolo en los vestidos.

Los diseños asimétricos se presentan en la pasarela, al igual que las trasparencias, chaquetas cropped o superposiciones que crean contraste, creando una nueva moda cómoda pero elegante, que es lo que representa el Chanel de Virginie Viard.