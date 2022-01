En las gradas de los campos de fútbol se respira tensión cuando los niños disputan un partido. Los incidentes que los padres protagonizan son innumerables y, en ocasiones, la actitud de los progenitores no es la más adecuada.

Las imágenes de los padres invadiendo el terreno de juego para agredir al colegiado o para enfrentarse con los del equipo contrario se han convertido, tristemente, en noticias que copan los telediarios cada fin de semana.

Por ello, Ángel Andrés Jiménez, profesor y árbitro, optó por dar una charla a los padres de los niños cuyo partido de fútbol tenía que controlar: "La idea es invitarlos a ustedes, a todos, a que colaboren con nosotros, con los entrenadores, los delegados y conmigo, a crear un ambiente educativo y formativo", comienza diciendo el árbitro.

Ángel destacó en su mensaje la importancia de infundir valores como el respeto en los niños para que pudieran disfrutar del deporte que más les gusta: "Son pequeños que necesitan nuestro ejemplo". Para ello, el árbitro da tres reglas: "Ver, animar y respetar. Y nada más".

"Por supuesto, yo me voy a equivocar, pero mi intención es no hacerlo", advirtió Ángel. "Los invitaré a ellos también al VAR de la honestidad. Si yo me equivoco y lo saben, que me lo digan. Porque la honestidad es mucho mejor que la trampa, aunque a veces en la tele parece que es otra cosa, pero el camino correcto es el educativo", finalizó el árbitro para, después, recibir el aplauso de toda la grada.

Tras la emisión del vídeo con el que el árbitro ha logrado hacerse viral en las redes sociales, Ángel ha atendido en directo a El programa de Ana Rosa, donde ha comentado la importancia de la iniciativa 090 fomentada por el Ayuntamiento de Málaga.

Esta medida busca frenar la violencia en los terrenos de juego durante, sobre todo, los encuentros de fútbol disputados por niños, donde los padres suelen alterarse más de lo necesario y, con este tipo de actitudes, transmiten a los pequeños unos valores contrarios a los que debería alentar el deporte.

Patricia Pardo no ha dudado en aplaudir la labor de Ángel como árbitro, quien ha reconocido que, normalmente, pronuncia un discurso similar al emitido en todos los partidos que tiene que dirigir. Además, el también profesor ha querido resaltar la comprensión del colegio en el que trabaja, pues nunca tienen ningún problema en cubrir su puesto cuando debe atender a los medios de comunicación.