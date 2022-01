El reencuentro de las cinco Spice Girls está más cerca que nunca

Aún está por ver si, como regalo de bodas, deciden subirse las cinco al escenario y cantar algunos de sus éxitos para los allí presentes. Pero por ahora habrá que conformarse con que, en algún momento, se hagan una fotografía juntas, la primera en mucho tiempo y la que están deseando los fans que se haga realidad desde que ha salido a la luz que las Spice Girls van a volver a estar todas en el mismo lugar.

Es cierto que Victoria Beckham ya ha dejado claro que la banda nunca volverá como tal y que no hay que vivir del pasado, pero eso no significa que las cinco amigas no puedan, tal y como adelanta The Sun, dar una alegría a sus seguidores en el marco de la boda de Brooklyn Beckham y la modelo Nicola Peltz el próximo mes de abril.

Por lo pronto, Mel B, Mel C, Emma Bunton y Geri Horner (nacida Halliwell) ya habrían confirmado su asistencia a tan importante día en la vida de su excompañera. "Ha sido una invitación muy adorable y todas las chicas están más que emocionadas", ha confirmado una fuente anónima al citado medio, así como que "va a ser la primera vez que las cinco Spice Girls acudan juntas a un acto social".

"Están deseando verse y ponerse al día de todas sus novedades", ha dicho el informante, que también ha avanzado que la novia llevará un impresionante vestido que tiene la firma de Valentino. "Por ahora, Nicola tiene dos vestidos de Valentino, uno de ellos para la ceremonia como tal. Pero también sabe que, si lo desea, podrá disponer de cualquier prenda de Victoria", ha añadido.

Los fans de la banda ya presuponen que las cuatro Spice Girls hablarán con Victoria sobre la nueva gira mundial que están preparando y que será mucho más extensa que las de 2019, cuando se limitaron a Reino Unido. Por ahora, es debido a la pandemia que no se han puesto manos a la obra, pero quién sabe si conseguirán convencer a la Spice pija para que vuelva, lo que sería, por supuesto, todo un acontecimiento musical.