Victoria Beckham no piensa darle ningún consejo matrimonial a su hijo Brooklyn

Victoria Beckham no está a favor de dar consejos. Para ella, cada uno debe descubrir por sí mismo que significa cada paso importante que dé en la vida. Así que si su hijo Brooklyn, comprometido como está con la modelo Nicola Peltz, le pide su opinión acerca de cómo afrontar su matrimonio o cómo hacer que funcione (la ex Spice Girl lleva casada con David Beckham desde 1999) no le piensa decir qué debe hacer.

"No hay nada peor que esas personas que siempre tienen consejos. Recuerdo cuando que Geri (Horner, antes Halliwell) me dijo: 'Si tú tienes un televisor, tienes también un manual de instrucciones del televisor. Pero si tienes un bebé no hay manual. Esa mierda has de descubrirla por ti misma'. Y esa es la verdad", ha confesado la también madre de Romeo, Cruz y Harper en una entrevista con el Wall Street Journal.

"Siempre he tenido la suerte de que en casa somos una unidad familiar fuerte, no solo con David y los niños, sino también con mis padres y con los de David. Me siento muy afortunada. Porque nuestros hijos siempre han sido y son lo primero para mí y para David", ha añadido.

Sin embargo, para ella hay una distancia notable entre aconsejar y lo que ella debe hacer. "Los consejos se ofrecen. Hay una diferencia entre ofrecer consejos y estar ahí para apoyarlos. Si tú se los ofreces y quieren aceptarlos, estupendo. Y a veces los querrán y otras veces no, pero eso también está bien", ha opinado, así como que no hay mejor escuela que los propios errores (y no venir llorando a sus padres para que les ayuden).

"En ocasiones debemos aprender de nuestros propios fallos. Aunque por supuesto siempre estamos ahí para apoyar y de hecho nos divertimos mucho en ese proceso", ha aclarado. Eso sí, esto último derivó en que ella hablase de algunos de los antiguos modelitos que ha vestido en alfombras rojas o eventos y de los que la empresaria y diseñadora está segura de haber aprendido lo suficiente.