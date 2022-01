El presunto violador en serie de Gipuzkoa reconoce la violación a una mujer en 2019: "No me acuerdo, pero confieso"

El presunto violador en serie de Gipuzkoa ha confesado ser el autor de la violación del 13 de julio 2019 a una mujer de Beasain, aunque ha asegurado que no recuerda la agresión sexual porque, por aquel entonces, consumía "mucha droga y alcohol".

El procesado así lo ha admitido en el primer día del juicio que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Fue detenido el 19 de julio de 2019 en Lazkao tras la violación de Beasain seis días antes.

La investigación permitió detener a este sospechoso, que estaba supuestamente vinculado con numerosos delitos sexuales en distintos lugares de Gipuzkoa desde 2012. Este será la primera vista oral de las violaciones que se le atribuyen.

El encausado ha confesado ser el autor de esta agresión sexual cometida 13 de julio 2019, aunque ha asegurado que no recuerda los hechos. "No puedo negarlo, lo reconozco. Sí, lo confieso, aunque no me acuerdo, pero confieso. No puedo engañar a la justicia ni a los exámenes", ha afirmado.

Tras asegurar que se encuentra "muy mal", el hombre que se sienta en el banquillo de los acusados ha asegurado que su voluntad es "indemnizar, cuando trabaje, a la víctima hasta en el último céntimo". También ha manifestado que ha estado en terapia y ha empezado a recordar "cosas", pero no la agresión, porque era "imposible".