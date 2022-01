Cinco años sin Bimba Bosé: así la honran y recuerdan sus seres queridos

Bimba Bosé fallecía a sus 41 años víctima de su lucha contra el cáncer de mama, tras todo un recorrido como icono de moda y décadas dejando huella por su carisma y presencia. Cinco años después de esta triste pérdida, se mantiene presente en todos los que tuvieron la suerte de compartir momentos con ella y ahora, en el aniversario de su muerte, muchos han querido compartir sus recuerdos por redes.

Familiares y grandes amigos de la artista han rendido tributo a la modelo y cantante, entre los que ha destacado su madre, Lucía Dominguín, y el pequeño altar que ha dedicado a la que siempre será su pequeña.

"Siempre a mi lado, día a día, con tu fuerza y tu sonrisa", ha comentado Lucía junto a la foto del altar, con velas, flores secas y un retrato de su hija Bimba hecho por Palito Dominguin. Se ha ganado, por supuesto, la respuesta inmediata de numerosas figuras que respetaban y aún respetan el recuerdo de Bimba, como Cristina Cifuentes, la Terremoto de Alcorcón y Alba Carrillo.

Tampoco han faltado las palabras de Mario Vaquerizo, íntimo amigo de la hermana de Miguel Bosé, quien ha compartido un carrusel de imágenes y una bonita dedicatoria: "Bimba, preciosa mía. Aquí estoy sintiéndote tan presente como el primer día que te conocí. Nunca se me olvidará. Un carrusel de fotos recuerdos con algunas personas que también sienten lo mismo que yo".

"La última imagen representa a la perfección lo felices que fuimos tú, David Delfín y yo siempre que estábamos juntos. Que fueron muchas veces. Mil gracias por todo, bombón. Te quiero. La verdad es que te echo mucho de menos, no lo puedo evitar", ha terminado añadiendo.

"Un brindis por Bimba, hoy cinco años desde que te fuiste. La mitad de mi amor viaja hacia ti en las estrellas y la otra mitad se queda aquí con las dos estrellas que dejaste como regalo, Dora y June", ha añadido Alaska en su perfil, haciendo mención de las dos hijas de la modelo, que ya llegan a sus 17 y 10 años.

Entre otros nombres, también la ha recordado la diseñadora Ana Locking, quien está presente en Drag Race España. "Era la etapa de la cultura de club, en locales como Pasapoga o House of Devotion. Justo en ese momento yo empezaba con Locking Shocking, buscaba modelos para mi campaña. David me dijo que tenía una amiga que me encajaría y me fie de él. Cuando entró, lo primero que me impactó fue su aspecto. David le había cortado el pelo y se hizo un maquillaje de extraterrestre para la sesión. En cuanto la vi supe que ella era lo que yo buscaba. Son unas fotos que recuerdo con mucho cariño y mucho amor, y que por mucho que pasen los años siguen siendo preciosas", comentaba a Vanitatis.

También la ha recordado Bibiana Fernández, que ha añadido: "5 años sin ti, Bimba Bosé forever". Antonia Dell'Ate, por su parte, ha dejado por escrito la imagen que siempre tendrá de Bimba: "Un ángel que está en nuestros corazones".