Tamara Falcó, criticada por compartir una foto de fiesta y sin mascarilla

A pesar de que hay quien pueda pensar que la vuelta a la normalidad tras la pandemia del coronavirus es un hecho, nada más lejos de la realidad. Aún son muchas las restricciones que están impuestas debido a la sexta ola de la enfermedad, razón por la cual es importante aún no pensar que esta situación se ha acabado y actuar en consecuencia. Especialmente en el caso de los influencers, que pueden dar a entender con sus publicaciones una visión distorsionada de la realidad. Ha sido el caso de Tamara Falcó y gran motivo del enfado de muchos de sus seguidores con uno de sus últimos posts.

La marquesa de Griñón salió de fiesta el pasado viernes en el LuLa cLub, uno de los nuevos locales de moda de la jet set madrileña ubicado en plena Gran Vía de la capital. Y es lícito que, con la bajada de restricciones para el ocio nocturno haya quienes quieran recuperar el tiempo que consideran perdido, pero la página web de la Comunidad de Madrid deja bien claro un aspecto con respecto al interior de los locales.

"El uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio en interior y cuando [sic] no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas" se puede leer como medida anti-Covid. Sin embargo, la hija de Isabel Preysler aparece acompañada de su novio, Íñigo Onieva, y su cuñada, Alejandra Onieva, sin mascarilla y bastante cerca de otros grupos de personas.

Por esto mismo y por la imagen de irresponsabilidad cívica de la que presume Falcó en su publicación (una fotografía en blanco y negro en la que salen bailando bajo el título "Friday Night"), la influencer ha recibido una oleada de críticas entre la marabunta de comentarios de corazones y otros emoticonos de amor de sus fans.

"Sin mascarilla ni distancia de seguridad. Bravo", "Aunque muchos lo hayamos pasado y además seamos jóvenes y sanos, una imagen así no corresponde... Y mira que me caes bien", "Creo que estas imágenes no ayudan nada", "Me gusta tu cuenta, pero podrías tener un poquito más de cuidado con lo que pones. ¡Hay gente que lo está pasando muy mal simplemente por los contagios de los demás!", "Qué poco cuidado con el Covid. Si te vas de fiesta por lo menos no lo publiques, ya que en Madrid hay libertad", "Poco o nada acertada, Tamara" o "Esta foto no es de recibo por muchas muchas razones que no voy a enumerar" son algunos de los comentarios que sus seguidores le han hecho llegar.

Y es que muchos de sus followers no olvidan que durante el Estado de Alarma, al principio del confinamiento, la socialité ya se saltó varias veces los cierres perimetrales para ver a su pareja, la cual, por cierto, ha comentado con emoticonos de fuego la publicación de la propia sala: un vídeo en el que se constata que no se cumplieron en su interior ninguna de las medidas dictaminadas por la Comunidad.