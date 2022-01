La bronca de Toñi Moreno con Jonathan, hermano de Cora ('Secret Story'), por su actitud en plató: piden su expulsión

Jonathan, hermano de Cora, una de las participantes de Secret Story, está siendo uno de los personales de la semana en Telecinco después de saltar a la fama por su verborrea en los platos, en los que defiende a su familiar.

El joven, que no se corta a la hora de dar sus opiniones o lanzar discursos a cámara, ha sido invitado por varios programas de la cadena, como Viva la vida o Sálvame. En este último, entrevistado por Jorge Javier Vázquez, el propio presentador aplaudió que Jonathan supiera dónde están los límites en un plató.

Sin embargo, días después eso parece haber quedado en el olvido y este mismo fin de semana ha protagonizado dos encontronazos, uno con Emma García y otro con Toñi Moreno.

Repecto a la primera, Emma se vio obligada a tener que pararle los pies nada más entrar en plató y explicarle cómo funcionan las cosas en la televisión, ya que entró asegurando que era una "estrella" y dejando de contestar las preguntas de los colaboradores. "Tenemos muchas cosas en común, te lo puedo asegurar, por lo que te he visto y escuchado, pero la que manda aquí soy yo, por si se te ha olvidado, voy a poner un poquito de orden", le dijo. "Yo te dejo lo que tú quieras, pero aquí la que controla como van las cosas soy yo (...) ¿no vengo un fin de semana ya y ya tienes cámara?".

"Emma, te lo digo con todo el respeto, no confundamos el toque de humor que he querido dar con un ataque persona a ninguno de vosotros (...) Pero no vengo aquí a atacar", respondió, pensando que se refería a su comentario sobre lo asustados que se quedaron el pasado sábado los demás colaboradores cuando él comenzó a hablar.

Ya por la noche, algo parecido sucedió con Toñi Moreno. La gaditana tuvo que pararle los pies por su actitud en plató, donde el catalán quiso ser protagonista al saltar desde su asiento asignado hasta el de Love Yoli.

En ese momento, Toñi se mostró rotunda: "Estamos en un momento de pandemia. Te voy a pedir que todo lo que tengas que decir, con educación como lo hablas siempre, lo digas desde tu sitio", le reprochó.

Instantes después, volvió a suceder algo parecido, y, de nuevo, Moreno tuvo que lidiar con la situación, repitiendo el mismo argumento y mostrándose, ahora sí, visiblemente cansada por la actitud de Jonathan.

Una actitud que también ha tenido repercusión en las redes, donde muchos espectadores piden la expulsión inmediata de Jonathan del plató.

