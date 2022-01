Emma García estalla contra Jonathan, el hermano de Cora de 'Secret Story': "La que manda soy yo"

Jonathan Vaquero se convirtió en el protagonista de Secret Story en la primera gala y desde entonces ha eclipsado a su hermana Cora en cada una de sus intervenciones televisivas.

Este sábado, al igual que ya lo hizo la semana pasada, acudía a Viva la vida para defender a Cora. En esta ocasión, sobre su atracción por Adrián y los comentarios que este ha realizado sobre ella.

Sin embargo, Emma García se ha visto obligada a tener que pararle los pies nada más entrar en plató y explicarle cómo funcionan las cosas en la televisión ya que entró asegurando que era una "estrella" y dejando de contestar las preguntas de los colaboradores.

"Voy a aprovechar y a exprimir estos minutos como si fueran una naranjita hasta dejarla seca. Ahí está mi cámara", empezó diciendo, cuando entonces la presentadora intentó frenarle.

"Tenemos muchas cosas en común, te lo puedo asegurar, por lo que te he visto y escuchado pero la que manda aquí soy yo, por si se te ha olvidado, voy a poner un poquito de orden", le dijo. "Yo te dejo lo que tú quieras pero aquí la que controla como van las cosas soy yo (...) ¿no vengo un fin de semana ya y ya tienes cámara?".

"Emma, te lo digo con todo el respeto, no confundamos el toque de humor que he querido dar con un ataque persona a ninguno de vosotros (...) Pero no vengo aquí a atacar", respondió, pensando que se refería a su comentario sobre lo asustados que se quedaron el pasado sábado los demás colaboradores cuando él comenzó a hablar.