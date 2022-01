Los ministros de Exteriores de la UE hablarán este lunes con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, sobre los últimos contactos que este ha mantenido con Rusia sobre la crisis en Ucrania. La UE, que no quiere quedar descolgada de las discusiones sobre seguridad en su propio territorio, invitará a Blinken a unirse por videoconferencia a la reunión de los titulares de Exteriores para que comparta con ellos los últimos contactos con Moscú.

Más en concreto, el que mantuvo el viernes en Ginebra con el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, que exige por escrito un compromiso de que la OTAN no seguirá ampliándose cerca las fronteras rusas.

Los ministros europeos esperan aprobar en su reunión de este lunes unas conclusiones sobre la seguridad europea en las que, según fuentes diplomáticas, expresarán la "muy fuerte unidad internacional" frente a Rusia y "al intento ruso de crear esferas de influencia en Europa" similares a las que había antes de la caída de la URSS.

La UE quiere dar una oportunidad al diálogo, pero ha sido tajante, al igual que EEUU, en que si vuelve a haber una agresión rusa contra Ucrania la reacción será "muy rápida" y "extremadamente clara". No está previsto, sin embargo, que los ministros aborden este lunes las posibles medidas restrictivas contra Rusia, aunque ese paquete de sanciones ya estaría preparado.

"Lo hicimos en 2014, no hay razón para que no pudiéramos hacer eso ahora", dijeron las fuentes, sobre la posibilidad de poner en marcha nuevas sanciones "en cuestión de días" por el comportamiento ruso, que "no serían menos" que las aprobadas entonces y que incluían elementos como la prohibición de que Rusia y grandes empresas rusas pudieran tomar dinero prestado de los mercados financieros europeos.

No obstante, Blinken descartó este domingo, en una entrevista en la CNN, la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Rusia de forma inminente al entender que ahora mismo no tendrían efecto alguno. "El objetivo principal de las sanciones es disuadir la agresión rusa. De tal manera que si las imponemos ahora, perderemos el efecto disuasorio", declaró. En la entrevista, el secretario de Estado norteamericano también dejó en manos del presidente ruso, Vladimir Putin, el rumbo de los acontecimientos. "La decisión es suya y los caminos son claros. La diplomacia, el diálogo, ver si podemos construir una seguridad colectiva que sea buena para todos es claramente el camino preferible, pero estamos preparados para todo", advirtió.

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continuó este domingo sus contactos con líderes internacionales para abordar la situación en Ucrania, y reiteró al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el compromiso de España con la Alianza Atlántica y la seguridad de Europa.

Según fuentes de Moncloa, Sánchez mantuvo una conversación telefónica con Stoltenberg, al que le transmitió su apuesta "por el diálogo" y su confianza en que "la diplomacia es el camino para la desescalada". Stoltenberg agradeció a Sánchez el envío de la fragata Blas de Lezo al mar Negro y "las vitales contribuciones de España a la OTAN".

Sánchez también conversó con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ambos subrayaron la importancia de la unidad de los 27 en la resolución de la actual crisis con Rusia y destacaron que la UE está preparada para todas las eventualidades.

De momento, la tensión en el este de Ucrania continúa y este domingo Rusia rechazó rotundamente las acusaciones de supuestos planes para derrocar al actual gobierno ucraniano, y culpó a Occidente de desinformar para elevar las tensiones. "Instamos al Foreign Office a que deje de difundir tonterías", señaló el Ministerio de Exteriores ruso en su primera reacción a las informaciones de su homólogo británico sobre la presunta intención de Moscú de instalar un líder prorruso en Kiev. Moscú también pidió al Reino Unido que deje de lado sus "actividades provocativas" tras afirmar su departamento de Exteriores que Rusia ya tenía un candidato elegido ara tomar el poder en Ucrania.