La mejor tarifa para ahorrar en la factura eléctrica, según la OCU

La factura de la luz, cuyo precio no ha dejado de crecer a lo largo de 2021 y en lo que llevamos de 2022, es una de las principales preocupaciones domésticas en España. Por eso, en un mercado liberalizado es importante saber con qué compañía contratar la electricidad.

La organización de consumidores OCU ha publicado un estudio que recoge cuál es la mejor tarifa de la luz de entre cinco grandes compañías eléctricas.

Según este estudio, es Repsol la que "ha ganado la subasta entre las compañías participantes, tanto para gas como para electricidad, con una tarifa que ahora es la mejor del mercado y que producirá los mayores ahorros".

El ahorro anual estaría en 241 euros: 159 euros anuales en luz y otros 82 euros que corresponden al gas. La estimación se hace con 4,6 kW de potencia contratada y un gasto en torno a los 3.500 kWh.

En su análisis, la OCU ha tomado como referencia la mejor tarifa de las cinco grandes compañías, además de las reguladas, PCPV para la electricidad y TUR para el gas.

Las ventajas de Repsol son que el precio es el mismo las 24 horas, el precio del kWh es de solo 0,1139 €/kWh, no tiene cambios durante los 12 meses (excepto los valores regulados, el suministro procede de energía renovable, no hay que contratar servicios adicionales, está disponible para hogares que no son de Repsol y no hay compromiso de permanencia.

La tarifa del gas tampoco tiene permanencia, la tarifa es fija, de 0,0559 €/kWh todo el año y tampoco estás obligado a contratar servicios adicionales.