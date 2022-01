¿Despedida a la vista? Belén Esteban desvela que podría quedarle poco en 'Sálvame'

La princesa del pueblo fue una de las protagonistas del último Sábado Deluxe, emitido este 22 de enero. La colaboradora cambió su puesto habitual por el de entrevistada y se sometió al polígrafo de Conchita. Entre polémicas y opiniones, Belén Esteban desveló que su futuro en la pantalla pequeña no tendrá mucho recorrido.

Concretamente, la madrileña estaría sopesando abandonar Sálvame diario, uno de los formatos más emblemáticos de Telecinco. Eso sí, la colaboradora no aclaró si esta decisión tendría algo que ver con su último gran enfrentamiento, contra Paz Padilla por las vacunas contra la COVID-19.

Lo que sí dijo fue que, en estos momentos, su madre era quien más la necesitaba, y el programa le quitaba mucho tiempo. Y es que, el formato diario no es el único trabajo de Esteban, que se lanzó al mundo empresarial -y culinario- con su marca, Sabores de la Esteban. Además, apuntó que tenía más proyectos en mente.

"He estado a punto, no me voy a ir ya. El día que me vaya de la tele, me voy de la tele. Muchas veces estoy cansada, mi madre vive en Benidorm... es una decisión muy fuerte que voy a tomar en la vida y que a lo mejor puede estar equivocada y me la tengo que plantear poco a poco. Hay personas que me necesitan y tengo que estar porque no me lo perdonaría. Pero que no me voy a ir, acabo de renovar con La Fábrica de la Tele", puntualizó, tranquilizando un poco a sus seguidores.

Belén Esteban, que se deshizo en halagos sobre su marido, Miguel, dijo que le encantaría tener un hijo con él por la ilusión que tiene, aunque la colaboradora tiene sus reservas al respecto por sus 48 años y su diabetes, dos factores que podrían complicar el embarazo.