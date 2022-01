Tensión fue la palabra que mejor describió este jueves el programa de Sálvame. Tras el polémico vídeo del "oritrón" de Paz Padilla en el que, al margen de sus erratas, dijo que "las vacunas no sirven para nada", Belén Esteban mostró su total desacuerdo con sus palabras. Por ello, era cuestión de tiempo que coincidieran en Telecinco, y eso ha pasado finalmente, con bélico resultado.

El lunes, la de Paracuellos opinó que era "una irresponsable" por decir eso públicamente, pero no ha sido hasta este jueves cuando se vieron las caras en directo. La presentadora aseguró que el vídeo estaba cortado, pero ella se refería a que "las vacunas no sirven para nada" en el sentido de que no evita que te contagies de ómicron, pero sí cree en las vacunas: "No soy negacionista ni antivacunas".

Sin embargo, esta justificación no convenció para nada a la tertuliana, que mostró su total desacuerdo. "No me creo lo que me estás diciendo. Te respeto, pero no me lo creo. Creo que has metido la pata hasta dentro, y no sabes cómo cambiarlo", dijo y, después, lo remató con un "Sinceramente, creo que Paz no cree en la vacuna".

¡Pues ya se ha liado! Paz Padilla abandona el plató de #yoveosalvame después de enfrentarse a Belén Esteban pic.twitter.com/lnqaA726AI — telemagazine (@telemgzn) January 20, 2022

Tras un momento de tensión y el silencio sepulcral de Paz Padilla, la discusión terminó con la humorista quitándose el micrófono y abandonando el plató indignada.

Pero, entonces, los colaboradores siguieron hablando del tema y algunos de ellos mostraron su opinión sobre lo sucedido, dejando entrever cierta información que los espectadores no han pasado por alto.

"Se ha dicho una cosa, por parte de Paz, que es mentira"

Kiko Matamoros no dudó en decir que no la creía porque "no contesta a la pregunta que le hacen sobre si está vacunada" y sí dijo aquello en su polémico directo. Tras esto, Kiko Hernández intervino para hablar sobre algo que mucha gente sabe pero no se atreven a decir, sembrando la duda.

"Yo le he preguntado a María [Patiño] y le he dicho que lo puede contar, y ella no se atreve a contarlo. Se confirma que Belén también lo sabe y yo sé que mucha gente de aquí lo sabe", comentó Hernández, que tomó el relevo de presentador tras la marcha de Paz.

"Hay mucha gente aquí que está diciendo cosas, es muy fuerte. ¡Porque ya que hablamos, decimos todo! ¡Porque aquí se están diciendo cosas que no son verdad! ¿Y sabes quién queda mal? Belén Esteban. ¡Pero aquí habéis dicho una cosa que todos sabéis que es mentira y me la tengo que comer!", estalló la ex de Jesulín.

Enfrentamientos en #yoveosalvame tras la salida de Paz. pic.twitter.com/4SB1vky0bu — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) January 20, 2022

"¿Pero cuál?", preguntó Matamoros, y le señalaron que él también lo sabe. "Yo no lo puedo saber con certeza". Entonces, Kiko Hernández aportó más datos: "Se ha dicho una cosa, por parte de Paz, que es mentira y tú la sabes".

"¡Kiko, no me tires, te lo digo! ¡Que la monto!", gritaba Belén Esteban muy alterada a Matamoros mientras se marchaba de su sitio. "Hay mucha hipocresía", se oyó a María Patiño decir de fondo.

Lo cierto es que, entre estas insinuaciones y las caras y negaciones con la cabeza de la 'Princesa del Pueblo' mientras Paz Padilla se justificaba hicieron que las redes sociales comenzaran a elucubrar sobre lo que se estaba insinuando en Sálvame.

¿Está vacunada Paz Padilla?

La cómica, que aseguró que se toma muy en serio la enfermedad, comenzó a coser mascarillas al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020. Y, durante todo este tiempo, ha participado en ciertas iniciativas a favor de los sanitarios en esta lucha.

Sin embargo, nunca ha llegado a asegurar que se haya vacunado -aunque lo cierto es que no está obligado a ello-. Sí ha protagonizado un pequeño desencuentro con el doctor Sánchez Martos, de Sálvame, sobre la necesidad de una segunda dosis en personas que han pasado la enfermedad.

Paz Padilla ha pasado la Covid en dos ocasiones, la última de ellas, semanas antes de fin de año, por lo que no le impidió poder dar las Campanadas en Telecinco. Por este motivo, algunos usuarios han visto bien su despreocupación por la vacuna y otros han considerado que Sálvame se ha cebado contra ella y no ha respetado sus opiniones.

Paz Padilla ha pasado dos infecciones por COVID, no es cuestión de ser antivacunas o no, si ya has pasado el virus y tienes inmunidad es lógico despreocuparte de la vacuna, no me cae bien pero no veo nada reprochable, porque que las vacunas no previenen la infección es obvio. — Tonisha (@AmateTonisha) January 20, 2022

Pero otros sí han destacado que les parece mal su actitud y no descartan que no esté vacunada. "En el vídeo da la impresión de que Paz Padilla no se ha vacunado, de ahí el comentario de Belén a Kiko Hernández cuando él comenta que sí", señala una tuitera.

En este video da la impresión de que PAZ PADILLA no se ha vacunado, de ahí el comentario de @BelenEstebanM a @Kiko_Hernandez cuando este comenta que sí. En ese momento Paz no asiente sino que se apresura a preguntar a Belén para que lo de Kiko pase desapercibido#APOYOROCIO21E https://t.co/tHwrNFdufU — Nanita Nana (@_nana_nanita) January 21, 2022

Decidle a Paz Padilla que enseñe su certificado de vacunación…….que os aseguro que no lo tiene pk no esta vacunada. — Mari Caipirinha (@marisacaipy) January 21, 2022

Belén Esteban está insinuando (muy claramente) que Paz Padilla finge haberse vacunado y que NO se ha vacunado, ¿no?



(#YoVeoSálvame #Secret20E #PazPadilla) — Paz Pardilla Padilla (@PazPardilla) January 20, 2022

Paz Padilla en ningún momento dice que se haya vacunado a pesar de ponérselo a huevo. Está claro que es antivacunas y que todos ahí saben de sus pensamientos fuera de cámaras. Puede pensar como quiera pero que no venda humo #YoVeoSalvame — Popklórico (@VilonetJL) January 20, 2022

kiko dice: "hombre sino creyera en la vacuna no se habría vacunado" y la cara y la reacción de belén es un cuadro. ¿será que paz padilla no está vacunada realmente y ahora va dando el discursito porque tiene ordenes desde arriba para que lo diga y salvarle el culo? https://t.co/uR0LJItoCh — edgar 🕷️❤️ (@edgagardelgado) January 20, 2022

Estoy viendo el @salvameoficial de ayer y lo que me queda claro es que Paz Padilla no se ha vacunado. #yoveosálvame — 🏳️‍🌈 Puñalada_ (@Trapera_) January 21, 2022

¿Soy yo el único que está entendiendo que los colaboradores de #YoVeoSalvame están dando a entender que Paz Padilla no está vacunada?



Sería lícito (aunque no lo comparto), pero entonces no entendería su discurso (y estaría mintiendo). — M 📺 (@casasola_89) January 20, 2022

"Paz Padilla en ningún momento dice que se haya vacunado a pesar de ponérselo a huevo. Está claro que es antivacunas", comenta otro usuario. "¿Soy yo el único que está entendiendo que los colaboradores de Sálvame están dando a entender que Paz Padilla no está vacunada?", se preguntó un tercer tuitero