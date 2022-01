Muere a los 26 años Ian, el único hijo de la actriz Regina King

Ian Alexander, el único hijo de la oscarizada actriz y directora Regina King, fue hallado muerto este miércoles. El joven tenía 26 años de edad y la policía investiga el caso como un suicidio, informa TMZ.

La intérprete de 51 años, ganadora del Oscar a mejor actriz de reparto por su papel en El blues de Beale Street, confirmó los hechos en un comunicado recogido por este medio californiano.

"Nuestra familia está devastada en lo más profundo por la pérdida de Ian. Él era una luz muy brillante que se preocupaba mucho por la felicidad de los demás. Nuestra familia pide consideración respetuosa durante este tiempo privado. Gracias", dice el texto.

Se da la circunstancia de que el miércoles, el día de la muerte del joven, era también el día de su vigésimo sexto cumpleaños.

Regina King también era conocida por su participación en series de televisión como The Big Bang Theory, 24, American Crime, The Leftovers, Seven Seconds o Watchmen.

Ian era el fruto de la relación de la actriz con Ian Alexander, con quien se casó en el año 1997, un año después de que naciera Ian Jr. El matrimonio se rompió en 2006, entre acusaciones de malos tratos.