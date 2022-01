Cristina Porta regresa a 'Secret Story' como colaboradora tras su polémica crítica a los nuevos concursantes

Cristina Porta regresa a Secret Story como colaboradora del programa que se emite los domingos y que presenta Toñi Moreno, y al que también se incorporará Belén Esteban, como así asegura Vertele.

La segunda finalista de la pasada edición protagonizó este lunes una polémica en redes sociales al difundir un vídeo donde se veía a los concursantes hablando de ella.

Fue entonces cuando Colchero le recriminó a sus compañeras que estuvieran mencionándola cuando les habían impedido hacerlo, dejando entrever que era la organización quien se lo había prohibido.

Los medios de comunicación se hicieron eco de su respuesta en las redes sociales: "es increíble que nos tratéis así, como si hubiera que borrarnos cuando nos hemos dejado la piel", declaró, y ella ha decidido manifestarse al respecto también a través de Twitter.

De la opinión de esta señora no voy a hablar pq la actitud de las hermanas ya me parecía lamentable. Pero que “NO SE PUEDEN DECIR ESOS NOMBRES”? (Del ganador y de la 2a finalista de SS). Es increíble q nos tratéis así, como si hubiera q borrarnos cuando nos hemos dejado la piel. https://t.co/t7UeZHVdRT — Cristina Porta 🤍 (@Cris_Porta) January 17, 2022

"Medios de comunicación publicando que estoy vetada en Telecinco cuando NO es verdad. Ni un periodista me ha llamado para preguntarme. Siempre defiendo mi profesión pero creo que se deben hacer las cosas mejor. No todo vale para conseguir un click fácil", ha criticado.

Dos días después de que respondiera, Cristina se mostraba muy emocionada en su cuenta personal de dicha red social por algo que tenía que contarles a sus seguidores. Seguramente, a lo que se refería la exconcursante es que el programa había decidido proponerle ser colaboradora del debate y que de esta manera se zanje la polémica sobre si está o no vetada en la cadena.