El nuevo 'look' de Cristina Pedroche con el que ha sorprendido a sus seguidores

Cristina Pedroche ha sorprendido este viernes a sus casi tres millones de seguidores con un nuevo cambio de look que ella misma lo ha definido como un "sueño capilar".

En el mes de diciembre, la colaboradora de Zapeando generaba una gran expectativa en torno a su vestimenta y su peinado para las Campanadas de Nochevieja.

La influencer dejó entrever que tenía la intención de raparse el pelo, y así fue como apareció en pantalla en esta noche tan especial del año: calva, aunque se trataba de una máscara.

Sin embargo, tan solo tres semanas después, el pelo de Cristina Pedroche ha vuelto a ser lo más comentado en las últimas horas.

"Por favor, es que no puedo parar de mirármelo. Es que me encanta", ha confesado ella misma en Instagram. "Espero que os guste porque a mí me encanta".

"Desde que usé la peluca rosa no he podido parar de pensar en este color. Me encanta así", reconoce, mostrando las mechas que se ha hecho en la parte de la nuca.