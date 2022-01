Cristina Pedroche desvela el motivo de su ausencia en las redes tras el éxito y las críticas: "Me siento vulnerable"

"Aunque no lo parezca, están siendo días difíciles", reconoció Cristina Pedroche tras su éxito en las Campanadas de Antena 3, donde la cadena mayor de Atresmedia consiguió el histórico sorpaso sobre TVE.

"Y aunque intento mantenerme un poco al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal", argumentó la colaboradora de Zapeando.

Después, la madrileña se ausentó durante más de una semana de las redes sociales, que es algo que no tiene acostumbrados a sus seguidores. Ahora, en una entrevista en ¡Hola!, da los motivos de su 'desaparición'.

"Ha pasado lo de todos los años, que la gente no es nada respetuosa. Cuando me faltan al respeto y me dicen burradas durante el resto del año mi mente está más tranquila y paso. Pero en diciembre mi mente está sobrepasada, porque estoy todo el día poniendo lo mejor de mí en las Campanadas", dice sobre aquellos días en los que confesó sentirse mal, tras la última noche del año.

"Cada año subimos la audiencia y nos elige cada vez más gente, cosa que es muy positiva, pero, por otro lado, también llego a más gente que me critica, que odia y me dice cosas horribles. Entonces, en diciembre, me siento vulnerable. Cuando lo doy todo y me quedo totalmente desnuda, me siento vulnerable. Pero eso no significa ni que esté mal ni que vaya a dejar nada", asegura la madrileña.

Pero sí desapareció unos días de las redes. "Tenía unos días libres que me han venido perfectamente para descansar, estar en casa, hacer yoga, meditación, leer. Estoy haciendo cosas que durante el año no me da tiempo a hacer o no me apetece tanto", explica Pedroche. "Ahora estoy cuidándome a mí misma", sentencia.

"Es que no tenía sentido que yo estuviera mal, porque salió todo muy bien. Aunque luego ha habido cosas... Hay gente que me critica incluso por no enseñar", denuncia.