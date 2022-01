Violeta Mangriñán se sincera tras visitar a su psicóloga: "He llorado durante una hora mientras hablaba con ella"

Agradecida por prestar atención a su salud mental, Violeta Mangriñán reflexionó este jueves sobre la importancia de acudir a terapia. A la vuelta de una agradable sesión con su psicóloga, la influencer admitió que el día terminaba con buen sabor de boca, especialmente después de pasar unos meses llenos de altibajos.

La valenciana publicó una serie de stories en Instagram para contar cómo se sentía: "Acabo de llegar a casa después de 10 horas fuera pero feliz. Ha sido un día productivo, buenas noticias por la mañana, reuniones, entrenamiento y he vuelto a terapia con mi psicólogo, hacía más de tres meses que no iba y... error".

Mangriñán admitió que suele cometer el error "de acudir a la psicóloga cuando el vaso ya está lleno y se sale por los bordes", aunque se sentía satisfecha de volver a la consulta. "He llorado durante una hora mientras hablaba con ella, pero me he sentido mejor que después de cualquier tratamiento de relajación, como si me hubiese quitado una mochila de 100 kilogramos de la espalda".

Violeta Mangriñán, en una historia de Instagram. INSTAGRAM

En este sentido, la exconcursante de Supervivientes ha lanzado un mensaje a quienes tengan dudas sobre ir al psicólogo: "Es tan importante o más cuidar de nuestra mente como lo hacemos de nuestro cuerpo". Para la joven, de hecho, ir a terapia es "la mayor inversión" que ha hecho: "Siempre que salgo de consulta lo hago feliz".

Esta no es la primera vez que la influencer habla de salud mental, ya que tanto en televisión como en las redes sociales siempre ha sido sincera a la hora de recordar su paso por la anorexia. "Es un tema que me da mucha vergüenza y no debería... Pero me duele, me pesa mucho. Llevo dos años y medio con esto, es jodido", llego a decir acerca de esta enfermedad.