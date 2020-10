Violeta Mangriñán se sincera sobre su recaída en la anorexia: "Esto es serio, me está quitando la vida"

"Hoy no os saludo con la misma efusividad que siempre. El tema que voy a tratar es bastante serio y a mí me está quitando la vida". De esta forma se presenta Violeta Mangriñán en su último vídeo para Mtmad, pues la influencer ha decidido sincerarse sobre su reacaída en la anorexia.

Después de que el pasado mes de abril la extronista de Mujeres y hombres y viceversa se sincerara sobre el trastorno alimenticio que sufrió durante su etapa en el programa, ha decidido volver a hablar sin tapujos sobre su estado de salud, aunque se trate de un tema "íntimo" y "personal".

La primera vez que habló sobre este asunto, la valenciana contó que acudió a la ayuda de un profesional. Sin embargo, la batalla contra la enfermedad que padece continúa: "Sabéis que tengo un problema con la alimentación. Lo he contado y me podía callar. Tengo un problema y el primer paso es reconocerlo".

Ver esta publicación en Instagram Perspectiva Una publicación compartida por Violeta (@violeta_mangrinyan) el 4 de Oct de 2020 a las 5:47 PDT

En el post, que se encuentra disponible en el canal Ultravioleta, Mangriñán lamenta los ataques que recibe desde que contó su situación y reconoce que aún no ha superado la anorexia. Así, su pareja, Fabio Colloricchio, le aconsejó acudir a un profesional especializado en este tipo de trastornos.

"Necesito ayuda. La he buscado y la he encontrado", explica la 'exsuperviviente'. Y añade: "Creo que nunca te acabas de curar del todo. Hay etapas en las que estoy mejor pero a veces la cabeza me juega malas pasadas".

En cuanto al apoyo que recibe, la joven asegura que se apoya en sus seres queridos. "Necesito hablar con gente que de verdad me entienda. La tengo martirizada pero me está ayudando muchísimo", dice antes de lanzar un mensaje de optimismo: "No quiero escandalizar a nadie, soy una chica fuerte pero este es mi talón de Aquiles. Siempre hay esperanza".