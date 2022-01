WDC 2022 celebra exposicions, conferències i honra a les Falles perquè València siga "paradís" del disseny

Com a Capital Mundial d'aquesta disciplina en 2022, de gener a març els impulsors de l'esdeveniment han preparat una agenda d'activitats per a convertir València en un "paradís del disseny". 2022 comença abordant la València del futur a partir del disseny.

El 3 de febrer en Les Naus donaran començament les trobades 'València 360° Collective Creation', organitzats per Non Architecture com a projecte de creació col·lectiva que desenvoluparan els alumnes del grau d'enginyeria de disseny com a activitat curricular i que serà exposat en el mes de juny.

El Col·legi Territorial d'Arquitectes inaugurarà el dia 8 d'eixe mes l'exposició 'Lina Bo Bardi a Bahia' per a recórrer un dels períodes més creatius i alhora menys coneguts de l'arquitectura ítalo-brasilera. Es mostraran peces de l'obra de Lina Bo Bardi realitzades en Bahia entre 1958 i 1964, quan va ser directora del Museu d'Art Modern de Bahia, i entre 1986 i 1990, quan va realitzar el projecte pilot per al Centre Històric de Salvador de Bahia.

L'11 de febrer obrirà al públic '¿Por qué soy así?'una exposició per al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) organitzada i produïda conjuntament pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i World Design Capital València 2022, amb el suport de la Diputació de València. Objectes quotidians part de la col·lecció Pérez d'Albéniz-Bergasa i recopilats per Juli Capella per a explicar com un clip, un 'd'obertura fàcil' o una xancleta ens fan la vida més fàcil.

La següent cita arribarà el 17 de febrer, quan es presentarà en Les Naus l'informe 'A Circular', un estudi per a conéixer quin és el grau de coneixement i d'integració real d'estratègies i accions vinculades a l'economia circular en el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.

A partir del 19 de febrer, Festival Paradís "revolucionarà" la ciutat amb conferències exprés i debat en obert sobre disseny. D'una forma divertida i entretinguda, explicarà històries sobre la creativitat i la innovació. En aquesta segona edició es parlarà sobre marques i patents.

Per als més xicotets, Bloubu, el taller didàctic que tindrà lloc el 19 de febrer en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), desvetlarà els avantatges d'un joc de taula d'alt nivell educatiu per a xiquets i xiquetes amb trastorns en la parla, el llenguatge o la comunicació.

Del 24 de febrer al 19 de juny, la Galeria 2 de l'IVAM albergarà l'exposició 'Anni i Josef Albers: el arte y la vida', comissariada per Julia Garimorth. Presentarà, amb al voltant de 350 peces, el treball de dos grans artistes pioners de la modernitat en el segle XX a través de les seues línies de producció artística.

Un altre 'plat fort' s'ha fixat per al 25 de febrer, quan s'obrirà en el Palau de Valeriola 'Pepe Gimeno. A través de la Posverdad', una exposició organitzada per la Fundació Xirivella Soriano. L'exhibició recorre la llarga i prolífica trajectòria professional i artística de quasi cinc dècades d'aquest creador valencià a través de les seues últimes obres plàstiques, sense oblidar la seua vocació pel disseny tipogràfic i la tipografia, una dels seus senyals d'identitat més reconeguda.

Ja al març, el dia 3 s'inaugurarà una altra exposició 'Ruta gráfica. El diseño del sonido de Valencia', produïda per l'IVAM, que radiografiarà un dels aspectes més desconeguts pel gran públic entorn de l'escena clubbing generada en la ciutat entre els anys huitanta i noranta: la cartelleria i el disseny gràfic.

El 10 de març, el Centre del Carme donarà la benvinguda a Stuart Mangrum, que impartirà la conferència 'Burning Man: A Living Laboratory for Civic Design'. Mangrum reflexionarà sobre l'evolució de Burning Man: de ser una "zona autònoma temporal anarquista" a convertir-se en una ciutat en tota regla. La metròpolis emergent anual de Burning Man, Black Rock City, és un laboratori vivent per al disseny cívic, estudiat per acadèmics i experts de tot el món.

A més, al llarg d'aquesta arrancada de l'any es desenvoluparà la programació especial 'Foc: fallas, tradition and local design', que es perllongarà durant diverses setmanes movent a tota la ciutat.

CRIDA A LA FESTA

El 17 de febrer, en el CCCC i en col·laboració amb el Museu Faller de València, es presentarà la guia dels cartells de Falles de 1921 a 2021 titulada 'Una llamada a la fieta' i elaborada per Gil Manuel Hernández Martí. Es tracta d'una guia amb les reproduccions dels cartells oficials anunciadors de les Falles de 1929 a 2021, incloent els cartells accésits exhibits, així com els oficials, en el Museu Faller de València.

L'objectiu és promoure un dels béns patrimonials fallers més rellevants, com són els cartells de la festa i l'obra de cartellistes rellevants com Josep Segrelles, Vicent Canet, Rafael Raga, Santiago Carrilero, Vicente Ballester, José Amérigo, Vicente Gil, Enrique Yelo, Rafael Contreras, Vicente Lorenzo, Manuel Boix, Marisa Llongo, Martín Forés o Ibán Ramón, entre uns altres.

L'Associació Cultural Falla Peña el Mocaor ha convidat als principals dissenyadors nacionals i valencians a participar en el llibret de Falla 'Dissenyar icones' amb la finalitat de reflexionar sobre una necessària evolució a unes Falles més sostenibles i amables, dissenyant una ciutat més acollidora i visitable durant la setmana fallera. El llibre es presentarà el pròxim 23 de febrer en el CCCC en col·laboració amb la Federació de Falles I+I.

Del 15 de febrer al 8 de març, també en col·laboració amb el Museu Faller, l'Exposició del Ninot albergarà el programa d'activitats culturals 'El indulto del fuego'. El cicle es proposa ajudar a difondre el ric patrimoni cultural de les Falles en els seus diversos vessants i inclou visites guiades a la mostra de ninots en clau temàtica: representacions de la infància, caricatura, retrat, representacions de la dona i figures innovadores i experimentals. També inclou taules redones i el cicle cinematogràfic 'Fallas de celuloide'.