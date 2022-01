Madrid anuncia los primeros grandes eventos que acogerá este 2022 y hace un guiño a los Juegos Olímpicos

Como 'Capital Mundial del Deporte', Madrid ya tiene cerradas 19 fechas para acoger grandes eventos deportivos. Los ha anunciado la concejala Sofía Miranda, quien cree que el título que ostenta la ciudad durante este 2022 es "el primer paso para recuperar todos los sueños que hemos tenido que aplazar".

Un guiño al sueño olímpico que, sin embargo, no ha hecho explícito. Cabe recordar la polémica que mantuvieron en público la vicealcaldesa y el alcalde con respecto a la candidatura a los Juegos Olímpicos. Mientras Begoña prometía recuperar el sueño olímpico de Madrid para 2036, José Luis Martínez-Almeida y lo desmentía. Por eso hoy la concejala, preguntada por este asunto, ha vuelto a insistir en que "Madrid no se puede permitir una nueva candidatura fallida" y aunque ella también quiere unos JJOO en Madrid, ese entusiasmo "no nos puede llevar a tomar y dar pasos en falsos".

"Como gran capital no puede dejar de soñar en grande; pero hay que hacer los deberes y lo estamos haciendo de forma correcta, prudente y seguro y es lo que tenemos que seguir haciendo atrayendo grandes eventos, porque es otro de los grandes avales que necesitamos tener, que la ciudad sea deseable". Y tras esta reflexión, la concejala ha presentado los primeros grandes eventos que tiene cerrados para este año.

La primera fecha será el 2 de febrero, cuando el centro deportivo Gallur (distrito Latina) acogerá el Meeting World Indoor Tour. En abril se debutarán la Medio Maratón de Movistar Madrid (día 3), Rock and Roll Running Series (día 4), el Continental Cup Voley Playa (día 30 en 3 el parque deportivo Puerta de Hierro) y el Campeonato de España de patinaje artístico sobre hielo (también el día 30, en el Palacio de Hielo).

En el mes de mayo se acogerá el campeonato de escalada (día 6), una nueva edición de Mutua Madrid Open Tenis (día 8 en la Caja Mágica), el campeonato de España de atletismo (ese mismo día en el Estadio Vallehermoso), la Classic All Blacks vs España (día 21 en Wanda Metropolitano).

En junio, hay dos eventos cerrados: Madrid Urban Sports (día 12 en Madrid RÍo) y Meeting Continental Tour Atletismo (el día 18 en Puerta de Hierro). El 1 de julio en la Ciudad de la Raqueta se debutará el Torneo de Tenis en silla de ruedas y, en septiembre, la última etapa de la vuelta ciclista a España (día 11 en Cibeles).

Otros tres eventos se han cerrado en octubre. El Open de España de Golf (día 1 en el Club de Campo), el Congreso Mundial del Deporte (día 2) y el Campeonato de España de Pádel (el 24 en Caja Mágica).

Como tradición, la capital ya ha apuntado en el calendario la San Silvestre Vallecana (12 de diciembre). Por último, se ha comprometido a acoger Parkour Series y Marid Crossfit Challenger Series en algún momento del año. En todo caso, el área de Deportes advierte que la agenda está abierta para nuevos eventos.