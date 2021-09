El "choque de egos" y la impaciencia por anunciar la candidatura a los JJOO abre un cisma entre Almeida y Villacís

Tanto José Luis Martínez-Almeida como Begoña Villacís aspiran a convertir a Madrid en sede olímpica: "Es una deuda que se tiene con la ciudad", advirtieron ambos dirigentes el pasado mes de julio. Pero del deseo a la realidad hay un paso. Y este es en firme o no en función de a quién se pregunte. Mientras la líder naranja anunciaba la pasada tarde en la SER que Madrid "va a aspirar a organizar los Juegos Olímpicos" y que esos serán los de 2036, el alcalde lo desmentía a la prensa minutos más tarde. El enfado entre ambos líderes- el de uno por el anuncio precipitado y el de la otra por dejarle en evidencia- ha suscitado polémica por una posible crisis entre la coalición municipal de PP y Cs.

Pese a la buena sintonía de la que presumen ambos dirigentes, fuentes municipales consultadas por 20minutos valoran esta riña como una "choque de egos". En otras palabras, una lucha por ver quién da la noticia y apunta el mérito a su grupo municipal. Y que la tensión se siente en el ambiente de Cibeles desde que Ciudadanos ha perdido peso como partido a raíz de las elecciones autonómicas de Madrid y los populares han enfrentado a sus dos grandes líderes madrileños. Para algunos es Almeida quien, cansado de su lucha interna con Ayuso, no se quiere dejar pisar por la vicealcaldesa; para otros es esta quien desea sacar a relucir a su equipo que tiene un menor peso que el del alcalde.

También desde Cibeles creen que más allá de una lucha de egos hay un exceso de imprudencia. Lo cierto es que a la vicealcaldesa ya se le ha afeado anteriormente su impaciencia por anunciar proyectos antes de cerrarlos en corto. Como por ejemplo cuando en julio aseguró que una bandera arcoíris gigante de 700 metros recorrería Gran Vía durante la manifestación del Orgullo. Lo descubrió antes de contar con la autorización del Gobierno. Finalmente no hubo bandera por las calles de Madrid.

No obstante, las fuentes consultadas aseguran que tampoco en esta ocasión ha llegado la sangre al río. Aunque la vicealcaldesa contraatacara esta mañana asegurando que no se equivocó porque el área de "Deportes lo lleva Ciudadanos", el alcalde ha rectificado en su tono con respecto a la pasada tarde. "Coincido con ella en que son un sueño y una aspiración que compartimos los madrileños, pero en estos momentos no hay una decisión tomada". Aunque a continuación ha recordado que "para poder tomar una decisión formal, es imprescindible que el Gobierno del Ayuntamiento lo acuerde, pero además que haya un enorme consenso político y social", pues "no se puede anunciar una candidatura sin que el resto de grupos lo sepan, sin que se haya contactado con el Gobierno de la Comunidad o de la Nación".

Almeida y el presidente del COE se reúnen en Cibeles. 20M EP

En todo caso el alcalde ha zanjado el debate fotografiándose con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. En la reunión ambos han acordado que el Ayuntamiento irá siempre de la mano del Comité Olímpico Español "para buscar el mejor momento y la mejor estrategia para conseguir que Madrid sea sede olímpica en el futuro", tal y como dice el comunicado oficial. Con este gesto populares y naranjas dan por concluida la polémica.