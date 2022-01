Bronca en el Metro de Madrid con un pasajero que no lleva mascarilla: "¡Ojalá te mueras!"

Un pasajero del Metro de Madrid que viajaba sin mascarilla ha provocado una discusión en un vagón según se muestra en un vídeo que ha circulado este jueves en las redes sociales. El hombre se negaba a ponerse la mascarilla a pesar de que varios pasajeros le han explicado que era obligatorio.

Una mujer trató de hacerle ver los riesgos de no llevar la mascarilla "te estás poniendo en peligro de contagio", a lo que el hombre respondió "ah, eso es tu opinión". Al escuchar que otra pasajera le pedía que se pusiera la mascarilla, él respondió: "señora, cállese".

Tras ello, le pidieron de nuevo que se pusiera la mascarilla, pero él respondió: "no me da la gana" "¿me vas a decir lo que debo hacer o no?". Un pasajero le explicó que era obligatorio llevarla: "si te ven ahora mismo te echan". Al ver que no quería acatar la norma, los pasajeros le pidieron que se bajara del vagón.

Sin embargo, la situación se volvió más tensa. El hombre respondió a una mujer, que le había llamado "listo": "hombre, al lado tuyo soy un dios", a lo que ella le volvió a pedir que se bajara: "pues bájate dios, y déjanos a los tontos aquí todos juntos". La respuesta por parte del hombre no es otra que desearle la muerte: "perfecto, ojalá te mueras".

Esta disputa se suma a otras que ha habido en este transporte público, que tuvieron como detonante la negativa de llevar la mascarilla por parte de un pasajero. En julio de 2021, un pasajero (sanitario) perdió el ojo al ser agredido en un vagón por otro, al que había pedido que se pusiera la mascarilla.