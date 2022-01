Ha pasado algo más de un mes del terrible suicidio de Verónica Forqué. La actriz, que participó en la sexta edición de MasterChef Celebrity, se quitó la vida en su casa de Madrid tras una larga depresión de la que ella misma había hablado anteriormente, también en el talent culinario de TVE.

Ahora, Jordi Cruz, uno de los jueces del programa, ha dedicado unas palabras a la actriz. "Cuando estuvo con nosotros, estuvo muy feliz y muy bien. Hombre, ves que bueno… Yo sabía que se había separado y estaba pues más tristona y que el covid nos ha jorobado a todos de un modo u otro… Y a partir de ahí vi una muy buena profesional, que entendió que MasterChef era así, que en algún momento se ponía un poquito más loquita, más caótica, cuando las cámaras no grababan estaba normal, contenta, un poquito más tranquila", recuerda el chef en Vanitatis.

Además, comenta cómo se enteró de la noticia de su muerte y su reacción. "Tres meses después de grabar, te enteras de esa noticia y dices: '¡Ostras!' Yo me acuerdo cuando me llamó Pepe y me lo dijo, y nos quedamos todos helados porque nos llevábamos muy bien y fue muy triste, y ya después las tonterías que se han dicho son para alucinar".

Preguntado por la presión que sufren los concursantes, y en el caso concreto, la actriz, en el talent, Cruz se defiende: "Nosotros sabemos que a una profesional que lleva tantos años tú no puedes hacerle un estudio o un test mental cuando la ves que está bien, que está perfecta… ¿Que en los exteriores se le iba la pinza? Sí, porque son muy locos los exteriores, son divertidos…".

"Me sorprende mucho que se dijera que dejó de grabar porque estaba mal"

"Lo hemos vivido diferente, con mucha más normalidad. Me sorprende mucho que se dijera que dejó de grabar porque estaba mal. No, dejó de grabar porque tenía covid y yo le dije a la dirección que lo dijeran, pero eso atenta a su intimidad y no se puede decir, es algo de ella".

Sobre las críticas, opina, "te tienes que reprimir tus opiniones".