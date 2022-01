Julia Otero vuelve a 'El hormiguero' tras superar un cáncer: "No soy bandera de nada, solo una enferma más"

"Hoy ha venido a divertirse a El hormiguero la mejor". Así anunció Pablo Motos a su invitada de este miércoles, Julia Otero, que acudió al programa de Antena 3 para comentar su regreso a la radio, concretamente a su programa vespertino Julia en la Onda de Onda Cero Radio, tras haber superado un cáncer.

"Estoy muy nerviosa, estar detrás de la cortina del programa da un subidón de adrenalina...", comentó la periodista nada más sentarse en la mesa. "Vengo de un lugar muy negro y quiero hacerlo bien", añadió.

El presentador comentó: "Sabes que una pregunta sobre el cáncer caerá". Otero aseguró que "no soy bandera ni estandarte de nada, soy una enferma más". Y aportó unos datos que asombraron a los espectadores.

"Cada día se diagnostica cáncer a 800 personas, unas 300.000 al año, y no soy diferente a ellos. Lo único que quiero es ayudar a la gente que no tiene voz", afirmó la invitada.

También destacó que "también he pasado la covid estas navidades, por suerte he sido asintomática gracias a la ciencia y a la sabiduría: tres dosis de la vacuna. En 2021 lo he tenido todo".

También tuvo gran repercusión en redes sociales, donde usuarios anónimos o famosos, como Jordi Évole, celebraron la presencia de la periodista en el espacio de Antena 3.