Lo que se sabe y las incógnitas que deja la desaparición de Esther: no hay noticia de ella tras salir a un bar con sus amigos

La Asociación SOS Desaparecidos compartía este lunes un cartel alertando de la desaparición de Esther López de la Rosa, una joven de 35 años de la que no se tienen noticias desde el pasado miércoles 12 de enero. A la mujer se la vio por última vez en Traspinedo, un pequeño municipio de la provincia de Valladolid.

La Guardia Civil se está encargando de investigar las circunstancias de la desaparición. Esther mide 165 centímetros, tiene el pelo largo y castaño y los ojos marrones y en el momento de su desaparición vestía un vaquero negro y una cazadora de lana.

Este martes, el ayuntamiento difundió la convocatoria de una batida de búsqueda que no obtuvo resultado. También hay batidas previstas para los próximos días, aunque la Guardia Civil habría pedido a la familia que las cancelen por haber indicios que abren nuevas vías de investigación.

El teniente de Alcalde, Javier Martínez, explicaba esta petición a la televisión 'La 8 Valladolid', aunque afirmaba que no se descarta que se hagan en el futuro: "de una forma más profesional: con helicópteros, con unidades caninas,... . En fin, sectorizando más la zona, pero en principio han cambiado la línea de investigación y nos recomiendan que no hagamos más batidas.

"Para ella el teléfono era sagrado, eso de no tenerlo encendido…"

Miguel López, padre de la desaparecida, ha sido entrevistado en la mañana del miércoles en 'El Programa de Ana Rosa'. El hombre, visiblemente nervioso, señalaba que, aunque su hija se marchó de casa con su móvil y su documentación, no echan en falta otros enseres.

Además, lo que verdaderamente le preocupa es no recibir ninguna contestación por vía telefónica cuando "para ella el teléfono era sagrado, eso de no tener el teléfono encendido…". Por ello, la familia considera que no es posible que se haya marchado de forma voluntaria.

Salió a ver un partido con sus amigos a un bar

El pasado día 12, Esther habría salido con unos amigos a un bar del pueblo para ver un partido de fútbol. Según su padre, al salir del bar "se fue con un amigo en el coche y ya no sé más". Al ser preguntado por los amigos, Miguel insiste en que él no ha hablado con nadie y que los interrogatorios los está llevando la Guardia Civil. "No sabemos nada de nada, de momento todo son conjeturas".

Al parecer, según informan medios locales, como Diario de Valladolid, fuentes del caso informan de que no es la primera vez que la mujer desaparece de su vivienda, por lo que la Guardia Civil mantiene el caso como de 'riesgo bajo'. Aunque se espera que se resuelva con el regreso de Esther, la búsqueda se mantiene.

"Lo de ella era de todos"

Al ser preguntado por estas 'desapariciones' anteriores, Miguel explica que es "la primera vez que se va y no me contesta el teléfono". "Es lo que no me cuadra a mí". Además, destaca que no ha habido ningún problema personal que hubiese podido justificar un distanciamiento, "al revés, nos llevábamos muy bien", resalta. En las otras ocasiones se habría marchado con más pertenencias y habría dicho a su familia dónde iba, "pero es que esta vez, hasta el teléfono apagado", insiste.

Al ser cuestionado sobre si su hija podría tener enemigos, Miguel ha señalado que no, "al revés, si ella no tenía nada de ella. Lo de ella era de todos. Como tuviera un duro, ya era de todo el mundo menos de ella".

La búsqueda de Esther continúa. Si alguien dispone de algún tipo de información puede facilitarla en los número de teléfono 642 650775/649 952957.