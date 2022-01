Este lunes, Terelu Campos volvió a Sálvame después de abandonar entre discusiones el plató en 2019. La hija mayor de María Teresa Campos rompió por completo con el programa, hasta ahora. Sin embargo, la que regresó antes fue su hermana, Carmen Borrego, que fichó como colaboradora el pasado mes de septiembre.

Terelu se ha puesto al frente, con María Patiño, de Sálvame Lemon Tea, edición de 16 a 17 horas en la que repasan y comentan juntas las últimas noticias del mundo del corazón. En calidad de presentadora, ha vuelto tras dar distintas negativas a las ofertas de la productora, La Fábrica de la Tele.

"Te voy a ofrecer algo por enésima vez. Estoy cruzando los dedos para que no me digas que no", le dijo uno de los directores. Pero, tal y como ella cuenta en su último blog de Lecturas, dijo rápidamente que sí porque la propuesta le entusiasmó, aunque primero consultó con Cuarzo, la productora de Viva la vida.

"Todos se alegran por mí y me hablan de su preocupación por que me vaya de Viva la vida, cosa que no voy a hacer. Esto me hace sentir bien y me tranquiliza, porque me siento querida, apoyada", asegura. Por tanto, Terelu Campos confirma que continúa como colaboradora del programa de Emma García los fines de semana.

Sin embargo, parece que su hermana no pudo hacerlo del mismo modo, pues el fichaje de Carmen Borrego por Sálvame supuso la marcha del otro formato. "Carmen Borrego no se ha ido de Viva la vida, podría haber seguido, pero la productora me ha dicho que no. Me han dicho que no quería que se compaginara", confesó ella tras su incorporación. "No han querido que continúe, yo hubiera continuado en ambos programas. No se ha llegado a un acuerdo para que continúe".