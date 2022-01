El emotivo gesto de Thalia por el 104 cumpleaños de su abuela: "Te celebro y te amo"

La tan querida abuelita de Thalía y Laura Zapata está cumpliendo 104 años este día martes, 18 de enero, rodeada del amor de sus famosas nietas. Y es que ambas artistas quisieron honrarle en este día tan especial, demostrando por sus respectivas redes el gran amor que sienten hacia la mujer.

Eva Mange no puede quejarse de las muestras de aprecio recibidas en su cumpleaños, desde luego. A pesar de que Thalía no pudo desplazarse hasta México para abrazar a su abuela,

"Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David! 104 años de vida! Te celebro y te amo abuela mía. ¡Feliz cumpleaños! Aquí las dos nietas, cantándole Las mañanitas, agarradas de su mano", ha añadido en su último post la cantante Thalía, con una imagen de las manos entrelazadas.

"Ya llamó, le puse la videollamada a mi abuela, le cantó las mañanitas", comentaba Laura Zapata al respecto de la felicitación de su hermana, en entrevista para el programa Ventaneando. Doña Eva ha disfrutado de estas muestras tras todo un año complicado, después de haber sido atendida en un centro de cuidados donde han contado sobre cómo fue maltratada y víctima de la negligencia.

Thalía no pudo viajar a la Ciudad de México y le dedicó una bonita felicitación. INSTAGRAM

Thalía compartió con sus seguidores cómo llevaron a cabo esa bonita y familiar videollamada en la que le entonaron la popular canción Las mañanitas, a lo que sumó una imagen de hace algunos años donde se le ve tomada de la mano de su abuela y que no dudó en publicar por sus instastories.

Y es que las mayor de las dos hermanas ha recordado, nostálgica, el día que celebraron el 100 cumpleaños de Doña Eva, hace 4 años, con Thalía en México. "Voy a contar la historia de ese pastelote, de repente toca la puerta, y entonces yo le abro y me dice '¿todavía no estás arreglada?', le digo: ¿Cómo voy a estar arreglada con ese pastel que no sé dónde ponerlo?", narraba Laura, divertida ante la anécdota.

Y es que la tarta de entonces contaba con siete generosos pisos que le complicaron el día, pero que crearon un recuerdo muy feliz para la abuela y sus dos orgullosas nietas.

"Mi queridísima abuela, doña Eva Mange, llega a los 104 años con mucho cariño para ustedes, mis amigos de la prensa, este pastel de flores amarillas que ella quería y que ella me pidió", ha narrado Laura Zapata, quien, a pesar de no mantener la mejor de las relaciones con su hermana, muestra su cordialidad familiar por el bien de la abuela.

Laura Zapata aclaró que su abuela pidió flores amarillas en el pastel. INSTAGRAM

Laura ha añadido que su abuela ha ido mejorando en su salud y sus heridas, las que presentó tras ser retirada del centro de cuidados, ya son mucho menores. Mientras tanto, con Thalía residiendo desde hace varios años en Estados Unidos, es su hermana mayor quien se encarga de los cuidados cercanos de Eva.