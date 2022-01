Carmen Lomana saca la cara por Miguel Bosé tras la entrevista de Nacho Palau: "Si es tonto es problema de él"

Tras conocer la entrevista de Nacho Palau a la revista Diez Minutos, en la que rompe su silencio y cuenta que siempre ha firmado lo que Miguel Bosé le ponía delante sin asesoramiento, Carmen Lomana, íntima amiga del cantante, ha salido en su defensa.

"Si es tonto es problema de él. Como todo lo que firmaba en general era a su favor...", ha sostenido la celebrity.

En cuanto a lo que afirma el escultor de que al artista se le agrió el carácter cuando nacieron sus hijos, la aristócrata lo niega: "Todo lo contrario. Miguel está muy feliz viviendo en México con sus hijos".

En la entrevista, Palau ha roto su silencio y ha hablado, por primera vez, de su relación con el cantante. Una historia que él mismo tilda de "terrorífica", al menos en su tramo final.

En declaraciones a la revista Diez Minutos, Palau hace balance de sus 26 años de relación con el artista, fruto de la que nacieron cuatro niños por gestación subrogada: Diego y Tadeo, hijos biológicos de Miguel, e Ivo y Telmo, hijos biológicos de Nacho.

Tras la ruptura de la pareja, el cantante decidió instalarse en México con Diego y Tadeo, separando así a los niños, algo que rompía la idea inicial de que los cuarto crecieran juntos.

Por eso, Nacho inició un proceso judicial del que ahora habla. "Era un proyecto de familia en común. Eso el juez lo ha dado por probado. Lo que ocurre es que nuestro sistema jurídico no permite esa filiación. Sí hay una filiación de hecho, pero no se puede declarar una filiación de derecho", dice Nacho, que confiesa que agotará la vía judicial para conseguir que los cuatro hermanos vivan juntos y que no solo compartan vacaciones.

Palau recuerda el momento que decidieron ser padres, algo que lo cambió para siempre. "Miguel se empezó a obsesionar con la seguridad de los niños y esa obsesión fue haciéndose más grande. Imponía su criterio siempre, y cada vez lo hacía más. Eso y otras cosas minaron la relación", relata, asegurando que al cantante, "cuando nacieron los niños, se le empezó a agriar el carácter".

Sobre sus últimos años de relación, que dice que "acabó como una historia de terror", confirma que vivieron en Panamá, donde se trasladó la familia en 2014. "Era tremendo, nos llevábamos fatal. Yo me fui fatal de esa relación. Su comportamiento, su carácter y forma de ser, todo era tremendo. Miguel cuando es bueno es muy bueno, y cuando es malo es el peor", asegura Nacho.

De su opinión sobre el pregonado negacionismo del artista, dice: "Yo estoy vacunado y vacunaré a mis hijos. No sé qué hará Miguel con Diego y Tadeo".