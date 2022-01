Los 65 locales de juego que inspeccionó por dentro el Ayuntamiento en 2021 cuentan con licencia de la Comunidad

Durante el año 2021, el área de Urbanismo visitó 83 locales de apuestas, al tiempo que comprobaba -y a la espera de resultados- los antecedentes de otros ocho. Del resultado de estas visitas, los técnicos municipales pudieron entrar al interior de 65 locales. Todos ellos tenían las autorizaciones en regla, tal y como ha anunciado esta mañana el delegado Mariano Fuentes en la comisión del ramo.

No obstante, 48 salas tenían alguna deficiencia urbanística, que no está relacionada con el juego ni la autorización. La mayoría de estas deficiencias se corresponden a la mala instalación de elementos de publicidad exterior, como banderines o focos sin el permiso correspondiente. En todo caso, tal y como informan las fuentes municipales, a todos se les ha ordenado el restablecimiento de la legalidad urbanística. Es más, en cuatro de los locales la Agencia ya ha comprobado que han subsanado las deficiencias. De los tres locales que se revisó que no tenían los seguros obligatorios exigidos por la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, se les interpuso una sanción de 4.501 euros.

De los 91 locales que visitaron los técnicos municipales, 18 mantenían las puertas cerradas. Si bien 14 locales se encontraron "cerrados definitivamente y sin actividad", dado que albergaban actividades distintas a la de juego y apuestas, otros cuatro presentaban signos de estar ejerciendo estas acciones, por lo que siguen pendientes de una nueva visita.

Estos son los resultados de la Campaña de Inspección específica que inició el Ayuntamiento en 2020 dirigida a locales de juego y casas de apuestas en la ciudad de Madrid y que desarrolló durante el pasado año en un total de 91 locales de 19 distritos.

Tal y como avanzó 20minutos, la campaña de 2021 puso el foco en Ciudad Líneal, donde se visitaron 13 locales. Les siguieron Tetuán (12) y Carabanchel (11). Completan la lista Latina (8), Centro, Salamanca, Puente de Vallecas, Villaverde y San Blas-Canillejas (6). En Chamartín y en Usera se realizaron cinco inspecciones mientras en Arganzuela y Chamberí, 4; en Moratalaz y Hortaleza, 2 y solo se inspeccionaron un local de Retiro, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca y Villa de Vallecas. De este modo, las salas de juegos ubicadas en Barajas y Vicálvaro se libraron de nuevas inspecciones, dado que en 2020 ya se ejecutaron dos y cuatro respectivamente.