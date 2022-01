Alberto Chicote ha sorprendido a sus seguidores de las redes sociales con una fotografía de hace 30 años que muestra su gran cambio físico.

En ella, en la que aparece totalmente irreconocible, el chef y presentador cuenta que le tocó hacer el servicio militar. "Pues sí, a mí me tocó ir a la mili... Y de esto hacen casi 30 años. Lo tenemos casi olvidado y muy poco presente, pero para un chico de los 70 (69) la mili era un obstáculo que habías de superar antes de incorporarte a una vida laboral de continuo", recuerda en su publicación de Instagram.

"Para mí fueron 9 meses. Conoci gente a porrillo, pase malos ratos y otros muy buenos", rememora el cocinero sobre esa etapa de su vida y deja un mensaje para la gente más joven.

"Lo dicho, hace casi 30 años y todavía me acuerdo. Las generaciones de los 2000 creo que no saben ni lo que fue para millones de españoles. Muchas experiencias y muchas 'Historias de la mili' que no se paran de contar.

Nuevo restaurante en la capital

Chicote abrirá muy pronto junto a su mujer, Inma Núñez, un nuevo restaurante en Madrid con el nombre de Omeraki, un año después de que decidiese dejar la dirección gastronómica de Yakitoro para emprender nuevos retos profesionales.

El cocinero compaginará su nueva labor gastronómica con sus proyectos televisivos en Atresmedia, donde acaba de estrenar el programa 'Fuera del mapa' en La Sexta, en el que entrevista a personajes populares. También presentó, por sexta vez junto a Cristina Pedroche, las últimas campanadas de fin de año en Antena 3.

El cocinero abandonó la dirección gastronómica de Yakitoro, aunque siguió siendo socio, para centrarse en una nueva etapa de proyectos personales y profesionales. Su sustituto fue el chef Luis Ángel Pérez, que ha estado en restaurantes con estrellas Michelin como Aponiente o DiverXO.