Las condiciones de Olga Moreno para divorciarse de Antonio David: estos son los términos de la separación

El divorcio de Antonio David y Olga Moreno es un hecho. Después de que hace unos meses el ex guardia civil confirmara que se separaban de la ganadora de Supervivientes, la reciente portada -y después confirmación- de que mantiene una relación con la periodista Marta Riesco, con la que estaría incluso viviendo ya, ha precipitado el final de su matrimonio con la empresaria.

Un divorcio que ya se está gestando y del que este martes dieron detalles en varios programas de Mediaset. Según se contó en Ya son las ocho, Olga habría puesto una serie de condiciones para que el divorcio llegue a buen puerto.

Por ejemplo, y siempre según el programa, eximirle del presunto delito de insolvencia punible a una deuda de Antonio David.

Además, en caso de sanción administrativa, el extertuliano se haría cargo.

Un divorcio que Olga querría que fuera sin la vía contenciosa y en el que no se perjudique a los niños. Según contaron en el espacio de Sonsoles Ónega, la empresaria viviría en su casa junto a la niña pequeña que tienen en común y con David Flores, el hijo del ex guardia civil y Rocío Carrasco; por su parte, Antonio David, que no viviría en el mismo piso, podría visitarlos tanto como quisiera.

Las hermanas de Olga, contra Antonio David

La situación es límite. Antonio David Flores atraviesa momentos convulsos desde que la familia de Olga Moreno haya lanzado una declaración de guerra. La hermanas de la sevillana están dispuestas a tirar de la manta y explicar la verdadera esencia de su relación. 20minutos ha podido saber que el enfado es tan evidente que ya ni siquiera esquivan a los periodistas.

Si por el momento no explican más de la cuenta es porque Olga está ejerciendo de muro de contención. No aguantará demasiado tiempo porque la presión es cada vez más alta y las fisuras ya no se pueden taponar con un puñado de mentiras. Cuentan que, si bien la ex de Antonio David era totalmente conocedora de su nueva y excitante relación con Marta Riesco, todos hubieran deseado que el impacto hubiera sido menor. Sobre todo porque, deslizan sin rubor, el guardia civil había manifestado su intención de arreglar las cosas con Olga para intentar empezar de cero.

Quienes están cerca de Moreno repiten las palabras decepción y traición para justificar un estado anímico que preocupa a todos los que la quieren. Ni siquiera las palabras de David rogando clemencia a los medios y pidiendo respeto para las mujeres más importantes de sus vidas ha conseguido convencer a las Moreno, que tienen ganas de poner los puntos sobre las íes y arrancar caretas. Todo hace sospechar que será cuestión de tiempo.