Katy Perry y Orlando Bloom llevan cinco años juntos, tiempo suficiente para que la cantante haya podido descubrir las costumbres que el intérprete británico sigue en la intimidad. Así lo dejó ver en su última entrevista en el programa radiofónico Heart Radio.

La artista, que tiene una hija en común con el intérprete, Daisy Dove, explicó recientemente que su pareja es bastante olvidadiza, lo que a veces le causa verdaderos quebraderos de cabeza.

Una muestra de ello es que Bloom, de 45 años, suele dejar en distintos lugares de la casa el hilo dental que utiliza para mantener su dentadura limpia. Perry ha llegado a encontrar restos en la cama, el coche e incluso la mesa de la cocina.

"Oh, Dios mío, le encanta limpiarse los dientes y lo agradezco porque algunas parejas no lo hacen y me parece asqueroso. Él tiene unos dientes brillantes. ¡Pero deja el hilo dental por todas partes!", desveló la cantante, de 37 años, con humor.

"Siempre le digo: '¡Tenemos botes de basura por todas partes!'", añadió Perry, que también contó que tuvo que posponer la Navidad hasta el 2 de enero debido a las restricciones que siguen vigentes contra la expansión de la covid-19.

"Ha sido una locura con el covid. Pero nos divertimos mucho. Mi hija tiene ya 16 meses y es consciente de los regalos y de todo lo demás. Nos pusimos nuestras pijamas navideñas y lo celebramos el 2 de enero", sentenció.