Cataluña levanta el toque de queda pero mantiene el resto de medidas, que pasan a revisarse cada siete días

El Govern levantará el toque de queda este viernes, pero mantendrá vigente el resto de medidas aprobadas para frenar el avance del virus en Cataluña, que incluyen la limitación de reuniones sociales a un máximo de 10 personas, las restricciones de aforo y el cierre del ocio nocturno, y que pasarán a revisarse cada siete días, en lugar de cada 14 como hasta ahora, con el objetivo de "levantarlas lo antes posible".

Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, quien ha explicado que Cataluña "acumula un récord detrás de otro" en número de contagios y que la mayoría de indicadores "tampoco están bajando, por lo que no podemos decir que la sexta ola haya llegado a su pico". Respecto a los ingresos por Covid-19, ha apuntado que siguen creciendo, "aunque en ningún caso es comparable a otras olas" gracias a las vacunas. También ha dicho que es en la Atención Primaria donde "está afectando más el impacto de la sexta ola".

Eso sí, la portavoz ha asegurado que, pese a "no haber llegado al pico de contagios, las tendencias apuntan a una desaceleración de la ola y los expertos coinciden en que es cuestión de días". Es por este motivo que el Govern ha decidido que no alargará el toque de queda, vigente hasta la madrugada del viernes 21 de enero.

"Las medidas no deben durar ni un día más de lo necesario, pero que nadie espere precipitación en levantarlas"

El resto de medidas que sí continuarán vigentes a partir del viernes pasarán a revisarse semanalmente en lugar de cada 15 días, una monitorización "más intensa" con el objetivo de "levantarlas lo antes posible", ha explicado Plaja, quien ha detallado que este cambio también responde a las "características de la variante ómicron" y sus diferencias en transmisibilidad y comportamiento.

"Las medidas que hemos tomado no deben durar ni un día más de lo necesario, pero que nadie espere tampoco precipitación en levantarlas", ha subrayado, y ha añadido que "el Govern es plenamente consciente de las inconveniencias y de la afectación económica que suponen, pero las consecuencias de no aplicar restricciones no nos las podíamos permitir".