La mejor forma de utilizar una máscara de pestañas 'waterproof' para sacarle todo el partido

A la hora de acentuar nuestra mirada y hacer que los ojos parezcan más grandes, las pestañas juegan un papel muy importante. Siendo sinónimo de belleza y juventud, las pestañas largas, abundantes y negras son un básico en cualquier look de maquillaje.

Si no hemos nacido con esa genética privilegiada, para conseguir ese efecto necesitamos utilizar máscara de pestañas, uno de los pocos cosméticos que no faltan en ningún neceser de belleza que se precie. Con el paso de los años su fórmula ha ido variando de intensidad y color, llegando las máscaras waterproof, cuyo potencial no solo se queda en ser resistente al agua.

Estas máscaras de pestañas son capaces de resistir las lágrimas, el sudor, la lluvia, permanece intacta aunque nos frotemos los ojos y dura mucho más que una convencional, por lo que no terminamos con la ojera negra. Gisela Bosque, National Make Up Artist de Sephora, nos da las claves para sacarle todo el partido a las máscaras de pestañas resistente al agua y que las "lágrimas negras" sean ya parte del pasado.

Mujer aplicándose máscara de pestañas. UNSPLASH

Combinar fórmulas

"En algunos casos, las máscaras waterproof pueden resultar más secas que las fórmulas tradicionales. En caso de pestañas sensibles, un buen truco es aplicar una primera capa de primer de máscara y como segunda, una resistente al agua. Aporta volumen y grosor y resulta igual de eficaz, pues la waterproof actúa de sello aislante”" explica Gisela.

Gesto rápido

Uno de los inconvenientes de las máscaras de pestañas tradicionales es lo que tardan en secar y podemos mancharnos el parpado fijo arruinando el resto del maquillaje. Con las waterproof pasa todo lo contrario y hay que ser muy rápido si queremos peinarlas o añadir otra capa.

"A la hora de aplicar una máscara waterproof conviene hacerlo de un único trazo, ya que seca con rapidez. Lo mismo si se quieren peinar tras la aplicación: cuanto antes, mejor", revela la experta.

Acertar con el desmaquillador

"Este tipo de máscaras están hechas para durar. Mucho tiempo, ¡mucho! Por eso, requieren un proceso de desmaquillado cuidadoso, comenzando siempre con una fórmula oleosa o bifásica. Es imprescindible para lograr retirarla con suavidad", plantea la National Makeup Artist de Sephora y añade: "Siempre es imprescindible desmaquillar, pero con estas fórmulas, más que nunca, ya que la pestaña queda algo más rígida y es más fácil que se dañe si no se retira antes de irnos a dormir".

El tiempo necesario

Para retirarla del todo sin que nuestros ojos sufran, debemos tomarnos nuestro tiempo, ya que son unas máscaras de pestañas diseñadas para que aguanten todo lo posible.

"Tras elegir la limpiadora adecuada es imprescindible empapar un algodón y depositarlo durante al menos 15 segundos sobre las pestañas, para que pueda deshacer la máscara y así retirarla luego con suavidad, sin tirones. Si quedan restos de máscara, hay que repetir el proceso con mucho cuidado, siempre sin brusquedad", finaliza Gisela.

Para poner en práctica estos trucos podemos echar mano de una de las mejor valoradas, como la Size Up Waterproof de Sephora Collection. Con 4,1 estrellas sobre 5, esta máscara promete obtener unas pestañas alargadas, rizadas y muy grandes, en un abrir y cerrar de ojos. PVP: 12,99 euros.