Este sábado 15 de enero, Telecinco emitió Sábado Deluxe en su prime time. En esta entrega contó con una de sus invitadas más recurrentes, Lolita, que ofreció una entrevista muy cómica y con muchas alusiones a su familia y al pasado, como acostumbra. Sin embargo, al inicio de la entrevista no fue Jorge Javier Vázquez quien dirigió el programa, sino Kike Calleja.

Este explicó que le había tocado ponerse a manos del formato, que comenzó a las 23:00, porque Jorge Javier Vázquez no estaba listo. Y es que, estaba previsto que el programa comenzase media hora más tarde, a las 23:30, por un partido de fútbol entre el Betis y el Sevilla que se debía emitir en Telecinco.

Sin embargo, el partido se canceló porque un aficionado le lanzó una barra de plástico al jugador Joan Jordan y finalizó antes de tiempo, por lo que quedó un hueco en la parrilla de Telecinco de media hora que la cadena solucionó adelantando el inicio del Deluxe. Eso sí, lo hizo sin su presentador habitual, que aún no estaba preparado.

"Ustedes se preguntarán, ¿qué hace Kike Calleja presentando el programa esta noche? Ya sabéis que ha pasado un incidente desagradable en el derbi entre el Sevilla y el Betis. Desgraciadamente, ocurren estas cosas y es una pena que en el mundo del fútbol, y en cualquier ámbito, haya gente tan incívica que pueda estropear un trabajo y una fiesta como es el deporte en nuestro país", criticó Calleja al empezar el programa.

Kike Calleja presentando #SABADODELUXE porque Jorge Javier no ha podido llegar pic.twitter.com/UAx3bfaAOQ — Rafael García López 💻📱📺 (@RafaelGarciaLAF) January 15, 2022

"No le quiero quitar el puesto", bromeó Kike Calleja sobre Jorge Javier Vázquez al inicio del programa. Esteapareció cuando eran cerca de las 23:30: "¡Vuelvo de vacaciones y ya me están metiendo prisa! ¿A que esto no pasa en los teatros, Lolita?", dijo, dirigiéndose a la invitada, que respondió que en el teatro ocurrían cosas mucho peores.