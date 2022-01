La EMT invertirá 1.000 millones hasta 2025 para comprar buses, crear centros de operaciones en Elipa y Las Tablas...

El Ayuntamiento destinará 1.001,8 millones de euros hasta 2025 para la "revolución tecnológica de la empresa pública", ha anunciado esta mañana el alcalde de Madrid. "Este plan convertirá a la empresa municipal en la mejor EMT de su historia: sostenible, eficiente e innovadora", ha asegurado.

Del total de la inversión, un total de 534,7 millones de euros se dedicarán a la adquisición de una flota de autobuses sostenible y eficiente: 131,7 millones a construcciones y 158,2 a instalaciones técnicas innovadoras, y más de 177,2 millones de euros se destinarán al resto de inversiones, tal y como informan desde Cibeles.

El plan incluye la construcción de los centros de operaciones de Las Tablas para autobuses de bajas emisiones y concebido en su diseño bajo criterios medioambientales. También destaca el proyecto de La Elipa, que se convertirá en el centro de referencia para gestión de flota 100% eléctrica, acogerá 318 autobuses y su cubierta albergará una gran instalación fotovoltaica. Los centros de Carabanchel, Entrevías y Sanchinarro también habrán sido transformados y adaptados en 2025 a las nuevas necesidades de la operación bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia, informa el área de Medioambiente y Movilidad.

Asimismo, con este plan estratégico el equipo de Almeida prevé una evolución creciente de los ingresos operativos, que pasarían de 628,7 millones de euros en 2021 a 755 en 2025. Igualmente, el beneficio bruto de explotación antes de deducir los gastos financieros (Ebitda) tendría una trayectoria ascendente desde este año, con 15 millones de euros, hasta 2025, con 58,9 millones, "lo que muestra la capacidad operativa de la empresa municipal para generar un beneficio bruto de explotación positivo", insisten.

Por otro lado, para el servicio público BiciMad el plan contempla la ampliación geográfica, la trasformación tecnológica, la orientación hacia nuevos clientes B2B y la reubicación de las actuales instalaciones. Y para los aparcamientos, se plantea una trasformación de la línea de negocio, incorporación de nuevos aparcamientos e incorporación de nuevos servicios.

Más Madrid reclama una ampliación de BiciMad con mas de 10.000 bicis

La principal crítica de Más Madrid hacia el plan que ha presentado esta mañana el alcalde es la "ridícula" cifra que planea el Ayuntamiento para la ampliación del servicio. Frente a las 2.000 bicis que calcula el área de Borja Carabante, el grupo de Rita Maestre exige que supere las 10.000 bicis.

"No puede ser que una ampliación a una zona que representa dos tercios de la movilidad en Madrid cuente con menos bicis que el centro", ha señalado la concejala Esther Gómez. Asimismo, ha criticado que el Plan Estratégico "no incluya, ni mencione, la M-35 del transporte público", una propuesta de Más Madrid incluida en los Acuerdos de la Villa. "Se trata de un sistema de autobuses rápido de alta capacidad para conectar los distritos exteriores a la M-30, de la que no hay ni rastro en dicho plan", dice la concejala.

La oposición también exige aparcamientos sean de gestión directa

Más Madrid también ha afeado que el Plan Estratégico de Almeida garantice que los aparcamientos municipales no sean gestionados por la Empresa Municipal de Transportes, sino que sean a concesión. "De este modo, se regalarán los beneficios de los mismos a concesionarios privados, en lugar de emplearlos para mejorar el servicio de transporte público".

En esta línea, el concejal de Recupera Madrid José Manuel Calvo ha criticado que con la gestión indirecta de los aparcamientos, Almeida vuelva a la "dinámica de Ana Botella". Por ejemplo, el parking de Plaza de España da beneficios de millón y medio de euros y los privados que lo rentabilizan solo pagan un canon de 250.000 euros.