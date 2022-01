La madre de Álex Casademunt, harta de que siempre relacionen a su hijo con 'OT': "Él fue mucho más que eso"

La madre de Álex Casademunt ha vuelto a hablar con la prensa sobre el duro momento que está pasando tras la fatídica muerte de su hijo hace casi un año, cuando el cantante tuvo un accidente de moto.

Rosa González confesó en su paso por el programa de Telemadrid Juntos que se encontraba en la "fase de aceptación" del duelo, pero aún le costaba asimilar su pérdida. Por eso, estas fiestas a penas han celebrado la Navidad. "Cada uno estuvo en su casa porque no nos apetecía", ha explicado en esta ocasión a Europa Press.

También se ha mostrado muy molestar al volver a ser preguntaba por David Bustamante y el supuesto enfado de Álex por haber publicado una versión de Dos hombres y un destino sin él.

Ha querido zanjar el tema porque asegura que, aunque él declarara su indignación, nunca se le dio importancia al tema de verdad en su casa. “No hay ningún problema, no lo ha habido nunca", ha recalcado, explicando que ella sigue en contacto a menudo con Bustamante: "Yo tengo muy buena relación con él, nos llamamos y me da ánimos y no hay nada”.

“Verdad nada más que hay una”, ha añadido: "Siempre nos hemos querido, lo demás es mentira". Además, se ha quejado de que siempre se relacione a su hijo con el resto de concursantes de Operación Triunfo: "Él fue mucho más que eso, tuvo una larga carrera, con muchos más amigos".

"No todo se acaba con los 16 chicos de OT. Era mucho más, conoció a mucha gente y cuándo iba a algún sitio a trabajar no tenía ni que coger hotel porque tenía amigos con toda España", ha añadido pidiendo que en los homenajes a su hijo se hable de su trabajo más allá de su paso por el talent de TVE.