David Bustamante está de dulce. Él mismo reconoce atravesar uno de los mejores momentos de su carrera, aunque, como en todo, siempre hay sombras en medio de tanta luz.

En su caso, fue que le situaran en el centro de la polémica por el fallido concierto homenaje a Álex Casademunt, que finalmente fue cancelado en dos ocasiones, la última parece que definitiva.

El artista cántabro, uno de los más señalados por el asunto de los supuestos cachés que pedían los extriunfitos -fue acusado de querer cobrar por adelantado 4.000 euros- ahora rompe su silencio y habla claro.

"Cuando ya se ha mostrado la verdad, para qué voy a seguir alimentando la polémica. Quien me conoce de verdad sabe perfectamente que es mentira, y no todo vale", se defiende el ex de OT 1 en Cuatro al día.

"Yo quiero estar trabajando tranquilo y fuera de polémicas. Que me dejan descansar un poco, que pongan el foco en otro lado", remata.

Eso sí, la que siempre está a su lado es su novia, a quien agradece su apoyo. "Me está ayudando mucho, la pobre repasa el texto conmigo todos los días", confiesa Bustamante.