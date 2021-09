El homenaje a Álex Casademunt acaba de la forma más triste: una guerra abierta y los 'triunfitos' en entredicho

La muerte de Álex Casdemunt dejó en shock al mundo de la música y de la cultura. También, obviamente, a todo aquel que le conocía, entre los que están sus propios compañeros que participaron junto a él en aquella inolvidable primera edición de Operación Triunfo que aún permanece en la retina de muchos españoles.

Los 16 triuntifos, como cariñosamente se les llama, y entre los que se encuentran, además del propio Casademunt, nombres de la industria musical tan importantes como los de David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Natalia o Rosa López, formaron una familia que aún hoy, dos décadas después, parece, al menos públicamente, inquebrantable.

Solo la muerte de Álex el pasado marzo en accidente de tráfico ha supuesto una ruptura entre uno de sus miembros y el grupo, que, en un intento bonito de paliar tanto dolor, prometió un homenaje que llegara al corazón de aquellos fans que llevan veinte años siguiéndoles.

Sin embargo, lo que tendría que haber sido un bonito tributo hacia el artista catalán se ha convertido en un auténtico drama en el seno de la familia de OT. A su aplazamiento el pasado julio llegó una inesperada cancelación que ha tenido multitud de reacciones y que ha generado una guerra en la que, parece, todas las partes pierden.

"Supongo que no han hecho la publicidad suficiente y no se han vendido las entradas que pretendían"

Por un lado, y según publicó Semana, el entorno del malogrado cantante asegura que no se trata de una cuestión económica ni nada que tenga que ver con la venta de entradas. La decisión, según las fuentes consultadas, llega "tras una suma de varias razones". Según las mismas, "no se han dado las circunstancias para hacerlo". "Querían hacer algo a lo grande por Álex y no algo pequeño. Al final, se ha decidido renunciar", comenta su círculo, algo que ha supuesto un "gran palo" para todos los que querían al extriunfito.

Sin embargo, poco después, la familia del cantante tomó la palabra para decir que ha decidido hacerle uno alternativo, por su cuenta y "gratuito" para todo aquel que quiera asistir. Así lo ha confirmado Rosa, la madre de Álex. "Ya haremos algo en plan íntimo. El que quiera venir, que venga". Además, se desmarca de la parte organizadora. "Supongo que no han hecho la publicidad suficiente y no se han vendido las entradas que pretendían. Nos han propuesto cancelarlo y volver a poner otra fecha, pero nosotros no hemos querido. Para nosotros ya era duro, así que no queremos que lo sea aún más", dice la progenitora de Casademunt.

"Los motivos son los que hemos dicho en el comunicado. Nos mantenemos en eso porque dimos nuestra palabra de no decir los motivos reales de la cancelación"

Unas palabras a las que reaccionó Dani Skavia, exmánager de Álex Casademunt. "Habíamos acordado con la familia con decir los motivos reales de la cancelación y nosotros como promotores vamos a cumplir con nuestra parte a pesar de que la familia esté diciendo cosas que se habían acordado no decir", asegura. "Los motivos son los que hemos dicho en el comunicado. Nos mantenemos en eso porque dimos nuestra palabra de no decir los motivos reales de la cancelación", añade.

Por su parte, el hermano del protagonista, Joan, quitó hierro al asunto con un mensaje que intentaba apaciguar los ánimos en lo que a la familia implicaba: "No estamos animados y lo hemos dejado correr".

"Me duele mucho que alguien haya dicho que allí la gente fuera por lo que fue, para hacerse la foto, para nada"

Sin embargo, el exagente sí que ha puesto en la picota a los triunfitos, a los que acusa de "acudir al tanatorio solo para hacerse la foto". Además, y según informa La Razón, los organizadores deslizan las responsabilidades entre los propios triunfitos, ya que todos los artistas acudían al concierto, que costaba alrededor de 150.000 euros, cobrando sus respectivos cachés, algo que la familia no esperaba y por lo que se ha sentido dolida.

Las declaraciones del mánager no han caído bien en el seno de los artistas. Natalia Rodríguez, una de las que más unida estaba a Álex, aseguró: "Hubo una fecha, íbamos a ir casi todos. Luego se cambió y había gente que ya tenía compromisos (...) Me duele mucho que alguien haya dicho que allí la gente fuera por lo que fue, para hacerse la foto, para nada. Lo que nosotros vivimos, lo sabemos nosotros; la hermandad que tenemos, solo lo sabemos nosotros", explicó Natalia, visiblemente molesta.