Bustamante asegura que sigue siendo clase obrera: "Soy un trabajador nato a quien nadie le ha regalado nada"

David Bustamante no ha dejado de trabajar en los últimos meses. Aunque la pandemia le supuso un gran parón en su gira y carrera musical, este 2021 ha multiplicado sus proyectos. Al mismo tiempo que aparece cada lunes en Masterchef Celebrity, protagoniza de miércoles a domingo Ghost, el nuevo musical de Teatro EDP Gran Vía.

Embarcado en tantos frentes, el artista ha hablado con El País sobre su situación económica actual. Asegura que, tantos años después de bajarse del andamio, no considera que haya ascendido socialmente: "Sigo siendo clase obrera, al igual que toda mi familia".

"Me meto más horas que nadie, viajo, me esfuerzo, me duele todo el cuerpo porque debo estar en forma para ofrecer buena calidad en mis conciertos", ha explicado, dando a entender que si dejara de trabajar no podría mantenerse.

"Yo sigo siendo un trabajador nato: un autónomo que lucha, que las ha pasado canutas en la pandemia, a quien nadie le ha regalado nada ni tiene un apellido noble ni un sueldo vitalicio ni ayudas de ningún tipo. Aquí o curro o se acabó", ha confesado.

De hecho, recuerda los meses del confinamiento con auténtico terror: "Corría del salón a mi habitación como un loco. Tener que aplazar una gira y estar tanto tiempo sin subir al escenario fue realmente duro, sin ver a mi gente, al público"

Además, revela que descubrió durante este tiempo que se ha vuelto "adicto al aplauso" sin darse cuenta. "Por eso en esta profesión nadie se quiere jubilar", ha bromeado.

También ha hablado sobre la importancia de ir a terapia: "Debería ir todo el mundo. Hace mucho bien", ha instado. "Hay ciertos momentos en los que tu vida sufre cambios drásticos y acudir a un profesional es totalmente positivo".

Ahora, con una actitud renovada se enfrenta al reto de actuación de Ghost con mucha emoción. Es consciente de que es una historia muy triste y romántica al mismo tiempo y se ha metido a fondo en la piel de Sam Wheat para que el publico "olvide a Bustamante" y vea el personaje.