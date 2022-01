Ana Terradillos confiesa que no sabe comer chicle: "De pequeña, yo era más de Chupa Chups y piruletas"

Encontrar remedios para lograr derrotar al virus de la Covid-19 y conseguir volver a la antigua normalidad se ha convertido en toda una necesidad. Además de las vacunas, hace unos meses se comenzó a pensar en un mecanismo más efectivo y al alcance de todos. Así, ha terminado surgiendo el llamado 'chicle covid'.

El chewing mask es capaz de desactivar el virus en la boca. Su creador, Marcos Isamat ha apuntado que el chicle hace que, mediante tres ácidos, la saliva se convierta en un entorno hostil para el virus. "La saliva es imprescindible para el virus. Tanto para infectar y para salir a infectar a otros. Consiste en tratar la saliva con un antiséptico, parecido al gel hidroalcohólico, que te lo pones en las manos por si has estado en contacto con el virus, pero no te protege para una siguiente exposición", ha apuntado el experto.

Las primeras unidades del chicle ya se están fabricando y ya pueden comprarse en algunos lugares de las islas Canarias. José Antonio González, CEO de Ideas Agitadas, ha agregado que se calcula que el precio de venta del chewing mask no sobrepase los dos euros en las grandes superficies. Además, cada paquete contendrá diez unidades.

El periodista Fernando Berlín ha señalado que, con este chicle, se va a normalizar algo que hasta ahora era de "mala educación": "Estar comiendo, por ejemplo, en televisión, un chicle, o en una reunión estar mascando un chicle... A lo mejor ahora con esto cambian las cosas".

Sin embargo, para que el chicle sea efectivo hay que saber comerlo. Algo que no parece tarea sencilla para Ana Terradillos, que ha confesado: "Yo no sé comer chicles. No soy de chicles". La presentadora ha recordado que, al comienzo de la pandemia, en Estados Unidos también se habló de un colutorio para la boca, pero no salió adelante.

El resto de colaboradores han destacado, entre risas, que comer chicle "no es muy difícil" y que "no hay ningún sitio para aprender". Esther Palomera ha preguntado a la presentadora: "¿No has tenido infancia, Ana?". A lo que Terradillos ha respondido: "Yo era más de piruleta o de Chupa Chups. ¿Qué quieres que te diga? A mí no me gustan los chicles".